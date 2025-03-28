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北京市昌平区中小学数学节开幕

2025年03月28日15:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月28日电 （唐婕）近日，以“数智未来·守护创新——数学教育与思维成长的双向赋能”为主题的昌平区中小学数学节开幕式在中国人民大学附属中学昌平学校举行。本次活动由昌平区教育委员会、北京青少年创新学院昌平分院、昌平区教师进修学校主办，中国人民大学附属中学昌平学校承办。

昌平区政府副区长高阳表示：“本次活动让我们看见思维培养的校本化落地、看见学生从‘学数学’到‘用数学’的跨越、看见区域教育生态的创新活力。”

昌平区教育委员会副主任苏杰指出，本次活动以“双向赋能”为核心，通过数学教育激发学生创新思维，以创新实践反哺数学学习，深化拔尖创新人才的常态培养和沃土样态。

人大附中昌平学校校长秦金森表示，学校秉承“爱与尊重”理念，六年探索出“项目式学习+跨学科融合”的创新课程体系，学校将持续以数学教育为支点，推动基础教育高质量发展。

据了解，活动通过高峰论坛、学生实践成果展示、创新课堂研讨等环节，全面探索数学教育在基础教育阶段与创新思维深度融合的实践路径，为区域数学教育高质量发展注入新动能。

(责编：邵文婷、熊旭)

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