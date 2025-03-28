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国家教育数字化战略行动2025年部署会召开

2025年03月28日17:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月28日电 据教育部网站消息，在国家智慧教育平台开通三周年之际，教育部今天召开国家教育数字化战略行动2025年部署会，以“人工智能与教育变革”为主题，围绕落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》、高质量实施三年行动计划，推动国家智慧教育平台建设再上新台阶进行了系统部署。教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话。教育部党组成员、副部长王嘉毅、吴岩出席会议。部党组成员、副部长王光彦主持会议。

怀进鹏指出，习近平总书记高度重视教育数字化和人工智能，作出一系列重要论述。要深刻领会习近平总书记的重要讲话精神，科学把握人工智能在教育强国建设中的定位、方向、方法，积极推动人工智能赋能教育强国建设。必须牢记使命，始终坚持服务立德树人这一根本任务，始终坚持五育并举、促进学生全面发展的目标不动摇。必须勇于改革创新，深入推动人工智能赋能教育变革，推动各级各类教育课程、教材、教学体系智能化升级，将人工智能技术融入教育教学全要素、全过程，全方位助学、助教、助研、助管、助国际交流。必须优化能力结构，学校管理者要提升数字化领导力和驾驭力，广大教师要提升数字教学能力，促进科学教育与人文教育协同，塑造学生适应人工智能时代的素养能力。

怀进鹏强调，国家教育数字化战略行动实施三年来，国家智慧教育平台已成为世界规模最大的高质量数字教育平台。要强化内容建设和育人导向，完善“建”与“用”的良性互动机制，更好发挥平台支撑和服务作用。一是构建高质量国家资源中心，打造国家公共教育资源服务平台。进一步发挥资源集聚优势，完善评价和激励机制，促进资源动态更新，鼓励学校和教师共建共享，更高质量推进国家平台各级资源有效集成，开发汇聚更多适应教育教学所需的优质资源。二是构建国家教育服务中心，打造国家公共教育服务平台。深入推动“高效办成一件事”，面向教师提供资格认定、证书查询，面向学生、家长和社会进一步优化中小学生跨省转学、成绩查询、学生资助等服务事项。三是构建人人可学的终身学习中心，打造国家终身教育平台。增强优质终身学习资源特别是职业教育和生活生产所需资源，加强配套制度建设。实施好高校毕业生就业能力提升“双千”计划，拓展面向全社会的技能培训和终身学习服务空间，全面赋能学习型社会建设。

怀进鹏强调，要坚持智能向善，更好拥抱和善加利用人工智能。各级教育部门要强化数据安全、人工智能算法安全保障，各级各类学校要引导师生正确使用智能工具，高校要围绕人工智能加快学科和专业布局，加强人才培养和相关研究，更好服务中国式现代化建设。

会上举行了读书行动第三季“书香氛围”阅读分享会，王嘉毅向部分中小学代表捐赠一批新时代立德树人优秀主题书籍，福建师范大学附属中学、北京四中教师代表介绍开展数字阅读与传统阅读的做法体会，教师代表发布“书香氛围”读书倡议。吴岩介绍国家智慧教育平台2.0智能版有关情况并发布上线。北京邮电大学负责人以“人工智能赋能教育变革”为题，为千名教育局长、万名学校校长人工智能素养提升专题培训讲授第一讲。海南省教育厅、青海省教育厅介绍了深度应用国家智慧教育平台有关情况。

会议以线上线下相结合的方式进行。教育部有关司局和直属单位负责同志，教育数字化专家咨询委员会成员代表，部分学校、教师代表在主会场参加会议；各省级教育行政部门负责同志在分会场参加会议。

(责编：李依环、熊旭)

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