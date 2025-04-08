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广东省广州市朝天小学开设特色课程

学榄雕、种艾草，课程传统又新潮

本报记者  洪秋婷
2025年04月08日08:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为学生们在进行中医药研学。
　　朝天小学供图

　　走进广东省广州市越秀区朝天小学的校园，耳边传来清脆的童声，不时闻到中药材的丝丝清香。“老师们来喝一杯雪梨百合饮吧，用的是独家配方，甜甜的，好好饮。”几名学生迎面走来，热情地分享中医药课程的实践成果。

　　“学校长期深耕中华优秀传统文化教育，设立公办性质的港澳子弟班，探索开展特色课程，让学生提高文化认同，树牢理想信念，培育家国情怀。”朝天小学党支部书记、校长袁慧说。

　　开办港澳子弟班，融合课程有新意

　　迎着清晨的阳光，朝天小学第二届港澳子弟班五年级学生徐孟德早早来到学校。仔细整理好胸前的红领巾，徐孟德和同学们整齐列队，参加升旗仪式，“每周一升国旗、唱国歌，我感到很自豪。”

　　朝天小学前身是1864年创办的广州同文馆，是较早开设的外国语学校。2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，提出“在广东建设港澳子弟学校或设立港澳儿童班并提供寄宿服务”。同年9月，朝天小学试点开办公办性质的港澳子弟班。袁慧介绍，学校目前已在一至六年级开设6个港澳子弟班，招收的学生及其监护人（至少是父或母一方）均为港澳籍。

　　港澳子弟就读内地学校，“融合”是关键。朝天小学教学以普通话为主，适当使用粤语，同时重视英语教学。“多语言教学，让学生能够更好地向世界讲好中国故事，传播好中国声音。”广州市越秀区教育局、少工委有关负责人说。

　　“我们有十几年的两地学习交流经验，经过调研发现，家长希望孩子们更多了解广府文化，掌握文化技能。”袁慧介绍，通过实施“国家课程+广府文化特色课程”，注重“爱国教育+日常交流”管理，朝天小学构建起以中华优秀传统文化为切入点的特色课程体系，并在越秀区文化广电旅游体育局的支持下，开设了粤语讲古、广州铜雕、通草画、广东音乐、榄雕等课程。

　　中医药进校园，小农田里种艾草

　　操场的3棵大榕树下，一名二年级同学举起手中的拼贴画介绍：“我正在拼一株大榕树，熟地做土壤，黄芪是围栏，灵芝当树干，远志作树枝，人参、甘草像树叶，你们看拼得像不像？”各种中药材的名字，她如数家珍。

　　近年来，朝天小学与广东省中医院合作，探索活用校内外联动育人机制，创新融合中医专业知识与体验学习方式。“广东省中医院各科室针对不同年级学生的特点，设置了不同的课程，例如四年级由中医教授如何望闻问切，皮肤科医生教学生如何应对青春期变化。”袁慧说。

　　学习不局限于课堂，还延伸到课外实践中。在学校天台的药圃区，按班级划分着多个艾草种植区，孩子们会在这块小农田中实践种植艾草的方法。精心制作“艾叶观察记录”手册，学习如何挑艾梗、打绒、卷艾条，缝制艾草香囊……孩子们在实践中收获成长。

　　“两年校园时光，孩子对优秀传统文化的认识增长了不少，这对于融入本地生活很有帮助。”朝天小学港澳子弟班家长朱女士表示。

　　走进校园的“耕读双馨室”，一阵艾草清香扑鼻而来，这里是“岐黄薪火”红领巾小社团的中医药研学基地。

　　为弘扬优秀传统文化，厚植家国情怀，朝天小学于2020年成立“岐黄薪火”红领巾小社团，常态化开展优秀传统文化主题活动，并由广东省中医院院长张忠德担任社团校外辅导员，构建“党员来指导、团员来引领、队员来参与”的育人链条。

　　“社团以中医与传统文化、中医与体育、中医与饮食、中医与科创等为主题，围绕制作中医香囊、穴位经络、护脊护眼、饮食养生以及练习八段锦、五禽戏操等内容，引导孩子们感受优秀传统文化的魅力。”袁慧介绍。

　　社团成员还利用课余时间走出校园，社区、博物馆等都成为讲解中医药知识的实践场所；学生们还在花市、公园、社区广场等场所开展中医药推广活动，以情景剧、健康操、朗诵、咏唱等方式传播中医药文化。通过丰富多彩的活动，文化传承的种子被播种在孩子们的心中。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月08日 11 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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