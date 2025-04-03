原标题：博士生医疗服务团的二十五载西部情

“金医生，卓玛小朋友最近来我们医院做复查，恢复状况特别好，小朋友的妈妈反复叮嘱我，一定要转达对您的真诚感谢。”前不久，重庆医科大学附属儿童医院心胸外科主治医师金鑫收到这条信息时，心里感到特别欣慰。

这条信息是西藏自治区昌都市芒康县人民医院医生朱遵燕发来的。

两年前，还在重庆医科大学儿科学院心胸外科读博士的金鑫，作为学校第23届博士生医疗服务团成员，在西藏昌都先心病救治行动中，筛查出卓玛患有先心病。依托“渝藏医疗空中走廊”救治体系，卓玛很快得以转运到重庆医科大学附属儿童医院进行手术治疗，回到家乡后，孩子的身体恢复得一天比一天好。

“早在2000年，重庆医科大学就组建起博士生医疗服务团，由临床学科的优秀博士研究生和特邀教授专家组成。”重庆医科大学副校长余华荣介绍，25年来，博士团一批又一批的成员接续传承，多次前往西藏、新疆、四川等地的100余个偏远乡镇开展医疗服务，行程超10万公里，义诊6200余次，受益群众超5万人。

“近期，博士团获得第十批全国岗位学雷锋标兵集体荣誉称号。这份沉甸甸的荣誉，就是对他们25年来扎根基层、服务群众，用实际行动诠释新时代雷锋精神的最好褒奖。”重庆医科大学党委书记覃正杰说。

多年来，一代代博士团青年积极作为、服务西部，主动把个人成长融入国家医疗事业中去。“当看到博士团招募信息，服务地点恰好是我家乡时，我毫不犹豫就提交了报名申请。”来自新疆的第24届博士团成员买迪娜·艾尼，如今是重庆医科大学附属儿童医院心血管方向在读博士研究生。

在回到新疆克拉玛依参与义诊时，一位左侧肩关节不适的维吾尔族阿姨来到现场，由于语言差异，无法同博士团成员进行交流。在买迪娜·艾尼的帮助下，她顺利完成了问诊、查体、病情分析和治疗建议。离开前，阿姨反复说：“重庆来的博士团真是亚克西！”

多年来，博士团在不断付出中收获了群众称赞。

一天晚上，博士团正准备从昌都返回重庆，他们突然接到当地政府的紧急求助电话。在几十公里外，一名近5个月大的婴儿因发热一周状况危急。博士团深夜出发抢救。

博士团到达时，婴儿已经明显缺氧。经过2个多小时的抢救诊治，婴儿最终转危为安，孩子母亲激动得哭了。

作为重庆医科大学第21届博士团成员，仇嘉文因为一次在四川凉山昭觉县的义诊改变了学习方向。

前来就诊的男孩曾反复高烧咳嗽，但因当地缺乏CT设备，未能及时确诊，最终病情恶化为脓胸。仇嘉文在儿科病房看到患儿时，患儿瘦弱的身体上正插着引流管。那一刻，仇嘉文下定决心要从儿科临床转向影像诊断。“我要做为疾病诊断‘擦亮眼睛’的人。”仇嘉文说。

“在重庆医科大学儿童医院和博士团的帮助下，我们的昌都市危重儿童和新生儿救治中心搭建起远程医疗会诊系统，能与重庆专家实时交流，解决疑难病例。”昌都市芒康县人民医院院长黄代君说，有了这些“带不走的医疗队”，就能够更好守护高原孩子的健康。

（记者 李宏 张国圣）

(责编：李昉、李依环)