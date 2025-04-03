人民网北京4月3日电 “叶老师，祝贺你破格晋升为教授！”2日下午，中国人民大学党委书记张东刚来到农业与农村发展学院，为“95后”叶紫薇博士送上教授聘书。

据悉，今年29岁的叶紫薇博士毕业于美国密歇根州立大学，主攻农业生物经济方向，尤其关注生物育种技术的经济、环境问题及相关政策研究。毕业后入职人民大学不到3年，通过战略性人才职称评审学校提名制度这一超常规方式，从助理教授破格晋升为教授。

张东刚为叶紫薇（左）送上聘书。中国人民大学供图

在学术研究中，她用交叉学科思维破解农业政策难题，在国际顶尖期刊发表多篇论文，将生物育种经济研究写进《科学》杂志，取得中国农林经济管理学科的历史突破。此外，她主持并参与多项国家自然科学基金项目和省部级委托课题，持续产出学术成果。

作为任课老师，叶紫薇为本科生开设《计量经济学B》、为研究生开设《环境价值评估》等课程，授课规模覆盖本硕博近200名学生。所带班级荣获校级示范班集体（先锋团支部）等一系列荣誉。

叶紫薇与学生在一起。中国人民大学供图

谈到回国任职，叶紫薇表示，农林经济管理学科具有鲜明的实践和问题导向，需要在和政策的联动中推动学术成果落地，只有身处中国研究和现实发展的大局之中，才能及时感知并解决国家的需求，运用专业知识为社会发展的大船保驾护航。

中国人民大学表示，“叶紫薇破格晋升教授，从启动提名程序，到召开学院-学部-学校学术委员会，再到学校审议通过，坚持严格程序和标准。

据悉，近年来，该校持续深化人事人才评价制度改革，充分发挥人才发展规划的引领作用，加速构建具有中国人民大学特色和示范效应的高等教育人事人才工作体系。

2023年，青年教师高昊宇在入职四年后破格晋升教授，成为中国人民大学进入新世纪以来自评的最年轻教授、首位“90后”教授。其他3位破格晋升教授人选分别为34周岁（2位）和35周岁，均系在各自学科脱颖而出、取得突出成果的优秀青年人才。

在中国人民大学校长林尚立看来，“高校人才队伍培养是一项系统工程。良好的人才生态既是人才的‘孵化器’，也是大学的重要‘软实力’。为构建一流的人才生态，必须聚焦于把好引进关、营造优良环境，并且深挖动力源泉，以此厚植一个群贤毕至、竞相进步的肥沃土壤。”（李依环、实习生曹子味）

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