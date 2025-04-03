打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“95后”的她，破格晋升中国人民大学教授！

2025年04月03日14:00 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月3日电 “叶老师，祝贺你破格晋升为教授！”2日下午，中国人民大学党委书记张东刚来到农业与农村发展学院，为“95后”叶紫薇博士送上教授聘书。

据悉，今年29岁的叶紫薇博士毕业于美国密歇根州立大学，主攻农业生物经济方向，尤其关注生物育种技术的经济、环境问题及相关政策研究。毕业后入职人民大学不到3年，通过战略性人才职称评审学校提名制度这一超常规方式，从助理教授破格晋升为教授。

张东刚为叶紫薇（左）送上聘书。图源：中国人民大学

张东刚为叶紫薇（左）送上聘书。中国人民大学供图

在学术研究中，她用交叉学科思维破解农业政策难题，在国际顶尖期刊发表多篇论文，将生物育种经济研究写进《科学》杂志，取得中国农林经济管理学科的历史突破。此外，她主持并参与多项国家自然科学基金项目和省部级委托课题，持续产出学术成果。

作为任课老师，叶紫薇为本科生开设《计量经济学B》、为研究生开设《环境价值评估》等课程，授课规模覆盖本硕博近200名学生。所带班级荣获校级示范班集体（先锋团支部）等一系列荣誉。

叶紫薇与学生在一起。中国人民大学供图

叶紫薇与学生在一起。中国人民大学供图

谈到回国任职，叶紫薇表示，农林经济管理学科具有鲜明的实践和问题导向，需要在和政策的联动中推动学术成果落地，只有身处中国研究和现实发展的大局之中，才能及时感知并解决国家的需求，运用专业知识为社会发展的大船保驾护航。

中国人民大学表示，“叶紫薇破格晋升教授，从启动提名程序，到召开学院-学部-学校学术委员会，再到学校审议通过，坚持严格程序和标准。

据悉，近年来，该校持续深化人事人才评价制度改革，充分发挥人才发展规划的引领作用，加速构建具有中国人民大学特色和示范效应的高等教育人事人才工作体系。

2023年，青年教师高昊宇在入职四年后破格晋升教授，成为中国人民大学进入新世纪以来自评的最年轻教授、首位“90后”教授。其他3位破格晋升教授人选分别为34周岁（2位）和35周岁，均系在各自学科脱颖而出、取得突出成果的优秀青年人才。

在中国人民大学校长林尚立看来，“高校人才队伍培养是一项系统工程。良好的人才生态既是人才的‘孵化器’，也是大学的重要‘软实力’。为构建一流的人才生态，必须聚焦于把好引进关、营造优良环境，并且深挖动力源泉，以此厚植一个群贤毕至、竞相进步的肥沃土壤。”（李依环、实习生曹子味）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部