原标题：“技能照亮前程”培训行动实施

近日，人力资源和社会保障部、财政部联合印发《关于实施“技能照亮前程”培训行动的通知》（以下简称《通知》），明确从2025年起到2027年底，实施“技能照亮前程”培训行动（以下简称“行动”）。

技能人才是实施制造强国战略、推动高质量发展不可或缺的重要力量。目前，我国技能劳动者超过2亿人，其中高技能人才超过6000万人。人力资源和社会保障部职业能力建设司负责人介绍，行动是新形势下健全终身职业技能培训制度、开展大规模培训工作的重要抓手和引领。行动更加聚焦就业岗位挖潜扩容，加大培训和就业协同联动力度，通过项目化显性化方式，突出培训后实现就业、高质量就业的实效性。

该负责人介绍，《通知》中有多种创新举措，如推进“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体的项目化培训模式，为劳动者高质量充分就业赋能，助力实现多劳者多得、技高者多得、创新者多得；自下而上摸清行业企业用工需求、劳动者培训意愿，形成动态调整的培训项目，向社会公布技能岗位用工数量、技能要求、培训内容、培训时长、培训方式等。

同时，《通知》明确提高行动针对性和有效性的多种举措。在提高针对性方面，《通知》将聚焦就业岗位挖潜扩容，面向有就业和培训意愿的农村转移就业劳动者、离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等重点群体，积极开展职业技能培训。引导鼓励企业对技能岗位职工强化培训，促进技能提升。

在提高有效性方面，《通知》将围绕康养托育、先进制造、现代服务、新职业等重点领域市场需求和职业技能要求，推行“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体项目化培训模式。推动培训和就业协同联动，促进劳动者技能提升、工作稳定、收入增加。（记者吴叶凡）

(责编：李依环、熊旭)