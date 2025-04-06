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四部门联合印发意见

广泛实施产业工人求学圆梦行动

2025年04月06日09:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京4月3日电（记者易舒冉）日前，全国总工会、教育部、人力资源和社会保障部、全国工商联联合印发《关于广泛实施求学圆梦行动  推进产业工人学历与能力提升的意见》（以下简称《意见》），面向产业工人，提供高等学历继续教育和非学历教育。《意见》明确，到2030年，打造不少于300个产业工人学历与能力提升项目；资助不少于300万名符合入学条件的产业工人，其中农民工不少于200万名，带动更多产业工人树立和践行终身学习理念，主动提升学历与能力，助力建设一流产业技术工人队伍。

　　据悉，2016年起，全国总工会和教育部启动求学圆梦行动，助力农民工学历素质提升，取得了良好效果。截至2024年6月，全国各级工会累计投入11.17亿元专项资金，资助240多万名农民工实现学历与能力提升。

　　据介绍，《意见》在此前开展求学圆梦行动的基础上，将行动实施对象从农民工扩大到产业工人，明确了创新人才培养模式、加强学习阵地建设、丰富教育资源供给、推动学习成果认定和转换、鼓励企业深度参与等5项任务。

　　《意见》提出，整合政府、工会、企业、学校、社会等多方资源，深化学校与行业企业的人才培养合作，校企共建产业工人继续教育校外教学点或培训中心；打造紧密对接产业链、供应链、创新链的产业工人教育特色专业、特色项目，充分发挥国家职业教育智慧教育平台、“职工之家”APP等作用，打造全国产业工人智能化技能学习平台，开放优质教学资源；建设产业工人学习成果认证与转换的标准体系，健全专业技术岗位、经营管理岗位、技能岗位互相贯通的长效机制，鼓励企业加大产业工人教育投入，并支持产业工人带薪学习等。同时还将设立求学圆梦职工公益基金项目，积极争取社会资源支持。

(责编：郝孟佳、李依环)

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