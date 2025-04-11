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湖南女子学院：用红色文化铸魂育人

2025年04月11日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：湖南女子学院：用红色文化铸魂育人

“舞台上的杨开慧仿佛穿越时空而来，她的信仰直击心灵深处，太有感染力了！”日前，在湖南女子学院“骄杨剧场”揭牌仪式暨大中小学思想政治教育一体化共同体签约仪式上，观众席掌声雷动，原创舞台剧《骄杨恋歌》再次引发热议。

近年来，湖南女子学院立足湖湘丰厚的红色文化资源，创新构建红色育人体系。该校挖掘整理千余份红色史料，打造“红色基因库”。自2020年起，该校依托湖湘红色资源精心打造“行走的思政课堂”，带领学生实地实景了解红色故事，从用脚步丈量历史的实践到实现思想共振、凝聚共识的深化，为坚定青年学生的理想信念注入强大动力。

2024年初，湖南女子学院出台《深入推进“三全育人”综合改革方案》和《“‘大思政课’实践”课程实施方案》，明确提出将红色文化深度融入“三全育人”体系之中。这一体系旨在通过全员参与、全过程覆盖、全方位渗透的育人模式，将红色精神作为宝贵教育资源，贯穿于教育教学的每一个环节，并将其纳入专业人才的培养目标和课程体系之中，推动红色精神融入课堂教学、融入社会实践、融入数字生态。

该校校长何旭娟表示，学校将继续传承红色精神，把“国家情怀”“人民情怀”“职业情怀”“家庭情怀”培育融入“大思政”育人体系，持续推进“湖湘红色文化资源+大思政课”建设，通过数字化开发、多媒体互动、沉浸式体验等创新形式，培育更多传承红色精神的时代新人。

（记者 龙军 禹爱华 通讯员 赖胜兰）

(责编：李昉、李依环)

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