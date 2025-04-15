李依环、孙竞、实习生曹子味

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

4月12日，中国高等教育学会第八届理事会第十次会议在京举办。中国高等教育学会创新创业教育分会理事长徐飞接受人民网专访时谈到，当前，高等教育改革应注重破解就业市场的“供需错位”难题，进一步从优化专业设置、改进教学方式、加强就业指导等方面发力，推进教育链、产业链、人才链深度融合。

革新传统人才培养模式，更好适应经济社会发展需要

《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》提出，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制。徐飞认为，面对当前的新需求、新变化，高等教育要革新传统的人才培养模式，可从更新课程体系、改革教学方法、加强实践平台建设、优化师资队伍等四个方面重点发力。

对于课程体系建设，徐飞表示，要增加跨学科课程，打破学科壁垒，培养学生跨领域解决问题的能力；融入创新创业教育课程，系统传授相关知识和技能；定期更新课程内容，将行业最新技术和研究成果纳入教学，使学生所学与市场需求紧密对接。

“在教学方法、实践平台建设方面，可以采用项目式教学，以具体的创新创业项目为载体，让学生在实践中锻炼综合能力；建立校内创新创业实验室和孵化基地，为学生提供实践场所和设备支持；与企业合作建立校外实习基地，让学生参与真实的商业项目等。”徐飞说。

一流师资队伍是开展创新创业教育的重要因素。徐飞谈到，要鼓励教师参加创新创业培训和实践，提高教师的创新创业教育能力。同时还可聘请企业专家和创业成功人士担任兼职教师，建立创新创业导师制度，为学生提供一对一的指导和帮助等。

破解就业市场“供需错位”，促进毕业生高质量就业

就业市场的“供需错位”，是高校毕业生就业难的一个突出症结。徐飞认为，高校应加强市场调研，建立动态专业调整机制。根据产业发展趋势和市场人才需求变化，改造升级传统专业，及时增设新兴专业，如大数据、人工智能等，淘汰或调整不适应市场需求的专业。

“对于高等教育而言，当前要通过改进教学方式、加强就业指导、深化产教融合、完善评价体系等方式，进一步促进毕业生高质量就业。”徐飞说。

具体而言，一是注重实践教学，加强与企业合作，共建实习基地、联合开发课程，引进企业师资；推动课程体系改革，构建实践与理论相结合的课程体系。二是打造专业化就业指导教师队伍，强化生涯教育与就业指导课程建设，为学生提供个性化、精准化就业指导服务；引导学生树立正确就业观，鼓励其到基层、中小微企业及国家重点领域就业。

他进一步谈到，还可组建行业产教融合共同体，推进供需对接项目建设，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合；改革教育评价方式，破除“五唯”藩篱，设立产教融合与学科、科研、人才等纵横向交叉评价指标体系，突出贡献和质量导向等。

深化产教融合，助力重点学科与企业拓展新增长点

“高校可通过深化产教融合、校企合作，助力重点学科与中小微企业拓展新增长点，为毕业生创造高质量就业岗位。”徐飞表示，一是聚焦重点学科，打造“学科+产业”协同创新平台；二是精准对接中小微企业，破解“人才荒”与“转型难”；三是创新合作模式，构建长效共赢机制。

徐飞谈到，高校可依托优势学科，联合龙头企业共建产业研究院、实验室等实体平台，围绕人工智能、新能源等战略性新兴领域开展技术攻关。同时，以项目制驱动人才培养，鼓励学生深度参与企业真实课题，毕业后可无缝对接产业链关键环节。

“针对中小微企业技术迭代与人才短缺痛点，高校可组建‘企业服务专班’，提供定制化解决方案。例如共建‘订单班’、推动教师团队入驻企业担任技术顾问、设立‘中小企业孵化基地’等，不断培育新经济增长点，拓展创新创业类岗位。”徐飞说。

徐飞还建议，可推行“双导师制”，企业导师参与课程设计与实践指导，高校教师定期赴企业挂职，实现人才培养与产业需求双向渗透。同时，探索“产业学院”模式，校企联合制定培养标准、共享师资与实训资源，形成“招生-培养-就业”闭环。此外，搭建数字化就业服务平台，实时发布企业用人需求与毕业生技能画像，提升匹配效率。

(责编：郝孟佳、熊旭)