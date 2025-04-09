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老中青同上一堂思政大课！北建大三代师生共话青春使命

2025年04月09日14:23 | 来源：人民网-教育频道
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活动现场。人民网记者 李依环摄

活动现场。人民网记者 李依环摄

人民网北京4月9日电 8日，北京建筑大学举办“老中青同上一堂思政大课”系列主题活动，退休老教师、一线思政课教师和4名青年学子走上讲台，围绕红色校史、人民城市建设实践等主题同上一堂大思政课，1300多名师生现场聆听学习。

“当我们把历史的长镜头对准某一个切片，百年校史中的红色基因就是思政课的生动教材。”授课环节中，北京建筑大学马克思主义学院原院长孙希磊回溯了学校118年办学历史中的红色基因，提出了继承革命传统、弘扬红色工学的希冀。

北建大马克思主义学院青年教师万坤利、张莹围绕“从张桂梅的‘燃灯人生’到青年的挺膺担当”等话题进行主题发言，勉励青年学子“向光而行”。杨紫薇、胡雨彤、贺盈琛、王凌玉等4位学生代表也走上讲台，讲述了自己的成长故事，诠释了青年学子在人民城市建设中的责任担当。

当天，该校人文与社会科学学院院长、马克思主义学院教授秦红岭，马克思主义学院执行院长张守连进行了点评。他们表示，此次活动是学校推进 “大思政课” 建设的生动实践，生动诠释了 “人民城市为人民” 的时代命题。活动突破传统单向讲授模式，构建了 “历史叙事、理论阐释与青春实践” 的有机融合，彰显了思政教育的时代价值。（李依环、实习生曹子味）

(责编：李昉、熊旭)

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