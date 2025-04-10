王 佳文/图

塞维利亚城市风景。

阳春三月，我从巴塞罗那启程，踏上了前往塞维利亚的旅程。

作为一名在西班牙读博士的中国留学生，我研究语言与翻译的交叉领域，平时沉浸在书山卷海中。这次旅行不仅释放学术压力，也能深度感知塞维利亚。

塞维利亚，位于西班牙南部的安达卢西亚自治大区，是一座历史悠久且独具风情的城市。作为西班牙第四大城市，这里既拥有现代化的便利设施，又保留了许多中世纪的遗迹。整座城市热情洋溢，充满历史的厚重感。

踏入这座城，首先映入眼帘的是春日暖阳遍洒满城的景象。橘子树的金黄果实点缀在街头巷尾，让人恍若置身于一幅油画之中。清新的空气中弥漫着橙花的香气，我立刻爱上了这座“日光之城”。

我的第一站是塞维利亚大教堂。这座哥特式建筑不仅是世界上最大的教堂之一，也是联合国教科文组织收录的世界遗产。教堂的恢宏气势令人震撼，内部精美的雕刻与金箔装饰展现艺术造诣。我登上了吉拉尔达塔，从塔顶俯瞰，城市尽收眼底，红顶白墙的建筑与蓝天交织，美不胜收。

教堂周边是一片开阔的城市广场，广场上有不少城市马车，供游客租用。坐在马车的后座，可以跟随马蹄悠扬而闲适的节奏，穿过街道，半小时速览这座城市的生活。

阿尔卡萨尔王宫是塞维利亚最具代表性的建筑之一。走进王宫，宛如进入了《一千零一夜》的奇幻世界。华丽的瓷砖、精美的拱门让人忍不住赞叹。春天的花园生机盎然，喷泉的水声与鸟鸣交织，宛若仙境。

市中心的老城区商业街，现代与历史交融得相得益彰——在这里，可以买到塞维利亚传统民族舞蹈弗拉门戈的经典装扮，也找得到当代潮流设计师的前卫设计；可以步入有百年历史的手工艺品老店，也可以打卡开业不久透着青春潮流气息的文创快闪店。我从路边买一支巧克力橙皮口味的冰激凌，边吃边逛，览不尽有趣街景。

接着，我前往了西班牙广场。广场四周的彩色瓷砖壁画展现了西班牙各地风貌，令人不禁惊叹艺术与历史的融合。在这里，我静静坐在长椅上，闭目感受着城市的宁静。傍晚，我在西班牙广场上欣赏了一场弗拉门戈舞表演，舞者们是当地居民，并非专业人士，但他们的激情通过音乐旋律传达，令每一位观众感到振奋。

作为语言与翻译专业的学生，在每一次的旅途中，我都会关注语言。我发现塞维利亚地区的西班牙语相比于巴塞罗那，语调更柔和，语速稍慢，发音也更清晰，带有浓厚的安达卢西亚特色。

这种对比促使我思考语言与文化的关系。语言不仅是沟通的工具，更是文化的载体。塞维利亚的语言风格映射了当地人热情、悠闲的生活态度，而巴塞罗那的语言风格则更适合大都市的快节奏。这种观察也让我对自己的研究方向有了更多思考：翻译不仅是文字的转化，更是文化的桥梁与载体。

旅行不只带来眼前风景，也会触发人的思考。在塞维利亚的每一处景点，我都深刻感受到历史与文化的交织，这也是一趟人文之旅。这次旅程让我更加坚定了自己的学术志向，也让我对未来的研究有了更多信心。

如果有机会来西班牙，不妨在春天去一趟塞维利亚，感受这座城市的明媚胜景和文化魅力。

（作者系西班牙庞培·法布拉大学翻译与语言学系在读博士研究生）

(责编：郝孟佳、李昉)