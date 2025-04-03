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莫言戏剧文学国际研讨会在北京师范大学举办

2025年04月03日14:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月3日电 近日，“在传统与现代之间创造：莫言戏剧文学国际研讨会”在北京师范大学举办。来自中外的学界、出版界、戏剧界的专家学者、师生代表，围绕莫言的戏剧文学创作进行了深入交流与研讨。

莫言是中国当代著名作家，现为北京师范大学教授、国际写作中心主任、博士生导师。2012年他获颁诺贝尔文学奖，成为中国首位诺贝尔文学奖得奖者。据悉，戏剧文学是莫言创作的重要一翼，其中的代表作品有《我们的荆轲》《霸王别姬》《酒香》《锦衣》《鳄鱼》等。

开幕式上，北京师范大学党委常委、副校长康震表示，莫言从2001年《霸王别姬》获曹禺文学奖到2024年《鳄鱼》全国巡演，其创作始终与新时代中国文化复兴同频共振，既是个人突破，亦是中国文学参与全球对话的实践。

中国作家协会党组成员、副主席、书记处书记邱华栋表示，莫言的作品探索融合戏曲与戏剧，以戏剧思维拓展文学边界，强调戏剧应直面生态、人性等时代命题。希望中外学者共探其剧作艺术价值，以及对文学与戏剧复兴的启示。

“在莫言老师的引领下，中文学科正的文学教育正呈现出崭新的面貌。”北京师范大学文学院院长王立军表示，《我们的荆轲》《鳄鱼》等戏剧作品对于学生创作和舞台展现都产生了强大的推力。希望研讨会能够充分发掘莫言老师创作的奥秘。

会上，莫言介绍了自己多年来的创作经验和感受。他认为，中国的古典小说里面包含了很多戏剧技巧，传统小说的“看家本事”就叫白描，靠人物的语言和动作行为表现人物，这些元素搬上舞台就是话剧。他认为，讨论小说也同样不能忽略小说的戏剧性，讨论戏剧也必须关注戏剧的文学性的观点。

据介绍，本次研讨会由北京师范大学文学院、北京师范大学国际写作中心、中国当代文学研究会、中国作家协会对外联络部、浙江文艺出版社联合主办，是“2025年北京师范大学戏剧文化周”系列活动的一部分。当天同期举行了三场主题发言活动。（李依环、蔡岩峣、杜渐）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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