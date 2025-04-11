人民网北京4月11日电 （记者林露）近日，上海电子信息职业技术学院机械与能源工程学院76名大二、大三学生来到上海自由贸易试验区临港新片区的集成电路产业园区开启“住企成长计划”。他们白天是半导体设备装配产线上的实战学徒，晚上则是企业宿舍里的技能充电者。

被分配到制造部核心岗位的学生谢靖杰跟随企业导师深入学习精密装配技术，“以前只是在课堂上学习理论知识，这次走进企业，参与实际项目，既兴奋又感到充满挑战。”

企业导师指导学生检查设备。学校供图

据了解，学校联合半导体设备行业的两家企业，推出“住企成长计划”，学生住进企业宿舍，与企业导师同吃同住同劳动。该计划突破传统企业参观和短期实习模式，创新采用“1.5+1.5”分段培养机制——将原先“2.3年在校学习+0.7年企业实习”调整为“1.5年校内培养+1.5年企业驻场实训”，通过增加企业驻场实训时间，探索实现学生从课堂到岗位的“无缝衔接”贯通式培养。

上海电子信息职业技术学院党委副书记、校长赵坚表示，“住企培养”是深化产教融合、校企合作的有效路径，通过参与企业真实任务，学生可以了解到最新技术、提升实践能力、缩短岗位适应期，学校则可以更好地实现人才精准供给。今后，学校将进一步完善住企培养机制，探索构建“招生-培养-就业”一体化生态。

(责编：崔競文、刘凡)