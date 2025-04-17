李依环、孙竞、实习生曹子味

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请学会系统院士、科学家、高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

“《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》的印发，进一步明确了教育强国建设的任务书、时间表、路线图。我们必须提高政治站位、狠抓贯彻落实，全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，以质图强、以治促强，朝着建成教育强国战略目标扎实迈进。”中国高等教育学会第八届理事会第十次会议举办期间，中国高等教育学会副会长葛道凯接受人民网专访时谈到。

践行科学的教育理念，积极应对新形势新挑战

葛道凯认为，当前，教育事业在国际环境、经济发展、技术变革、人口结构、教育发展阶段和对象多个方面都在经历格局性变化，需要牢固树立和践行科学的教育理念。

“从技术变革看，以人工智能为代表的新技术，正在引发新一轮科技革命、产业革命和教育革命，人才和科技国际竞争空前激烈，教育、科技、人才一体化发展趋势越来越显著。”葛道凯表示。

他同时谈到，从教育发展阶段看，我国教育正处于以高质量为主要特征的发展阶段，教育日趋多样化、个性化、终身化、国际化。从教育对象看，“00后”“10后”作为互联网时代的“原住民”，信息来源更多、知识面更宽、思想更加活跃，价值追求也更加多元。

“我们所要建成的教育强国，首要应体现在科学教育理念的普遍确立上。”葛道凯呼吁全社会都要遵循教育教学规律、人才成长规律，以人的发展为中心，牢牢把握教育的“三大属性”和“六大特质”，积极倡导适合的教育，充分尊重各类人才的不同禀赋，搭建个性化、多样化的成长成才路径，以更加科学的思路推进教育事业高质量发展。

全面深入调查研究，扎根大地办好教育

“当前，教育综合改革进入‘深水区’，很多摆在现实面前的许多新问题、新矛盾不断出现，而我们没有现成的答案。”葛道凯表示，要全面深入调查研究，扎根中国大地办好中国特色社会主义教育。

他谈到，如果仅停留在理论研究层面，缺乏调查研究和实践探索，则会出现理论和实践“两张皮”“空对空”的现象。建成教育强国，务必要用好调查研究这个“传家宝”，立足中国大地、基于中国实践。

葛道凯表示，需要弄清楚中国特色社会主义教育的逻辑起点在哪儿，想明白开展教育实践探索的主攻方向，解决好中国特色和社会主义教育的理论和现实关系，确保制定的各项政策、推进的各类改革，都符合国家战略发展的需要、符合经济社会建设的需要、符合人民群众追求美好生活的需求。

团结协作，全面汇聚教育强国建设合力

建设教育强国是一项复杂的系统工程，既需要党委政府的统筹组织，也需要全社会发挥聪明才智、贡献智慧力量。葛道凯表示，要努力调动各方面积极性、主动性、创造性，全面汇聚教育强国建设的强大合力。

他认为，在坚持和加强党对教育工作的全面领导下，要充分调动全社会积极性，最大限度把学校、教师、学生、家长等方方面面的智慧和力量汇聚起来。

葛道凯同时呼吁，希望各级各类协会学会、研究机构充分发挥学术研究、决策咨询、建言献策等作用，形成人人关心、人人支持、人人参与教育的生动局面，共同为教育强国建设贡献应有之力。

(责编：郝孟佳、熊旭)