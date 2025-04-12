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林蕙青当选中国高等教育学会会长

2025年04月12日14:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月12日电 （记者孙竞）今天，中国高等教育学会第八届理事会第十次会议在北京召开。经会议选举，教育部原党组成员、副部长林蕙青当选中国高等教育学会新任会长。

会议指出，学会成立42年以来，团结了一大批对党忠诚、管理经验丰富的大学书记校长，凝聚了一大批学养深厚、成果丰硕的专家学者，取得了一大批资政建言、引领实践的研究成果，开展了一大批影响广泛、富有成效的交流合作，为我国高等教育事业发展作出了重要贡献。

会议强调，在建设教育强国的新征程上，学会要在教育部党组坚强领导下，深入贯彻落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，落实好三年行动计划，展现新形象，作出新贡献。一是在建言资政和智库建设方面再发力再聚焦，做精有目标的对策研究，做实有组织的学术研究，努力成为高等教育强国建设的研究中心。二是在高等教育和经济社会双向融合方面再发力再聚焦，做实产学研用合作和人才培养供需适配，努力成为高校支撑服务高质量发展的重要平台。三是在服务对外开放和参与国际治理方面再发力再聚焦，做优制度型体系化国际合作，努力成为中国高等教育走向世界舞台中央的战略支点。四是在团结带领会员高校为教育强国建设做贡献方面再发力再聚焦，做强学会党建和组织体系建设，更好担当起桥梁纽带的职责使命。

林蕙青表示，学会必须围绕部党组中心工作，服务教育强国建设大局，以有为公转带动有效自转，把学会打造成为中国特色高等教育一流学术社团。要强化理论武装，努力建成高等教育强国研究中心，成为建设具有全球影响力高等教育中心的重要支点，打造政产学研用品牌活动，搭建教育科技人才一体发展的高水平协同平台，为加快建设教育强国作出新的更大贡献。

(责编：李依环、熊旭)

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