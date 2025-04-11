乙巳年黄帝故里拜祖大典英国同拜活动举行——

孙 超 沈东亮

近日，英国剑桥大学沃尔森学院李成智礼堂内，一场跨越时空的文化盛典在庄重的礼乐声中拉开帷幕。乙巳年黄帝故里拜祖大典的英国同拜活动在此举行，华侨华人代表、剑桥大学学者及英国各界嘉宾汇聚一堂，共同缅怀轩辕黄帝。

乙巳年黄帝故里拜祖大典秉承“同根同祖同源，和平和睦和谐”的主题，共设“乾坤太极、敬献花篮、净手上香、恭拜始祖、恭读拜文、高唱颂歌、乐舞敬拜、祈福中华、天地人和”九项仪程。在仪式中，中外友人以参与互动的形式，了解黄帝发展农耕、开发矿业、教导百姓技艺的历史。

拜祖大典是黄帝文化在英国传播的一个侧面。近年来，黄帝文化已成为英国华侨华人和当地民众了解中国传统文化的一扇“窗口”。尤其是对英国华裔青少年来说，他们在日常生活中大多习惯用英语交流，熟悉英国的节日与文化，却对中华文化的根脉与内涵缺乏了解。此次拜祖大典成为连接他们与中华文化的一条纽带。

拜祖大典中，当地中文学校提前组织华裔青少年排练《黄帝颂》，不仅教会华裔青少年中文歌词的含义，还通过讲解轩辕黄帝的故事，让他们理解黄帝“造舟车以济世、制衣冠以明礼、定历法以计时”的文明奠基之功。

与传统的课堂教育不同，此次拜祖大典采用沉浸式的互动模式。当地中文学校的师生们特意穿上印有黄帝文化元素的服装，穿梭在会场中，与观众互动，介绍黄帝文化。活动还通过中英双语图文展板、玩偶展示互动等形式，让华裔青少年在“看、听、说、唱、演”的多重体验中，加深对黄帝文化的理解。

在体验中学习，在参与中感悟。活动现场，一些华裔青少年好奇地询问黄帝的故事，主动学习中文，开始对中华文明产生兴趣。“通过这样的活动，孩子们不仅了解了轩辕黄帝的历史功绩，更在心中建立起了对中华文化的自豪感。”

此次在英国举办拜祖大典，不仅加强了海外华裔青少年的文化自信，也为中外文明交流提供了新的平台。英国剑桥市政府代表和剑桥大学学者参加活动。正如一名剑桥大学学者所言：“黄帝文化是中华文明的重要象征。通过这样的活动，不仅加深了英国社会对中华文化的了解，也促进了不同文明之间的交流互鉴。”

(责编：李依环、李昉)