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“建设教育强国”系列访谈——

赵险峰：高校要坚持特色发展、各展所强

孙竞、李依环、实习生曹子味
2025年04月17日09:31 | 来源：人民网-教育频道
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“教育强国，‘强’的使命任务在高等教育。高校如何做到自强卓越？在我看来，一定要坚持特色发展、各展所强。”中国高等教育学会第八届理事会第十次会议期间，中国高等教育学会常务理事、学习科学研究分会理事长，燕山大学党委书记赵险峰在接受人民网专访时说。

赵险峰指出，《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》中明确提出了教育强国建设的“八大体系”，在对这“八大体系”的定位表述中，唯有“高等教育体系”是带有“强”这个字眼的。这个“强”字背后，蕴藏着党和国家对高等教育的更多期许，更凸显了高等教育在整个教育体系中的龙头地位和特殊的使命任务。

赵险峰介绍，燕山大学应新中国工业布局而生，始终坚守“匠心为国铸重器、矢志不移育英才”的初心使命。从建校之初的“厂校结合”“瘦而高”到现在的“政产学研”深度融合，燕大一直坚持面向国家重大战略和区域经济社会发展需求，聚焦重型机械行业智能化变革和新兴产业、未来产业布局急需，开展有组织科研攻关、科技成果转化和卓越工程人才培养，在特色办学、错位发展中走出了一条独具“燕大”特色的内涵式高质量发展道路。

“作为学习科学研究分会的理事长单位，燕山大学一直在积极推进学习科学事业发展。”赵险峰谈到，分会坚持繁荣学术发展，筹备各类学术年会和论坛活动，推动高质量研究成果的产出；连续举办“杰出青年训练营”，计划用5年时间为国家培养100名学习科学领域的青年人才。

面对教育强国建设的新使命新任务，赵险峰表示，当前高校的发展必须要与国家和区域经济社会发展紧密对接，学会各分支机构也不能局限于自身学术的交流与建设，还应把服务国家战略作为重要职责，切实发挥学术专长、展现作为担当。

(责编：李昉、熊旭)

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