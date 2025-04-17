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教育部等九部门印发意见——

以人工智能助力教育变革

2025年04月17日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：以人工智能助力教育变革

在国家教育数字化战略行动实施三年之际，教育部等九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》（以下简称《意见》），立足经验，破解问题，继续纵深推进国家教育数字化战略布局，以人工智能助力教育变革。

4月16日，教育部召开发布会，介绍推进教育数字化工作的相关情况。

深入推进资源、服务、数据集成化

三年来，教育部实施国家教育数字化战略行动取得了突破性进展，建成了全球最大的公共教育资源平台、公共教育服务平台、公共终身学习平台。

在集成化上，《意见》提出，以国家智慧教育公共服务平台为枢纽，集成各级优质平台、资源、服务，逐步实现入口统一、资源共享、数据融通。围绕基础教育、职业教育、高等教育、终身教育四大领域和德智体美劳五大版块建设汇聚精品资源。要持续升级国家平台公共服务功能。推动“高效办成一件事”，扩大教育公共服务“一网通办”事项。

教育部科学技术与信息化司司长周大旺介绍，在国家平台升级方面，教育部将持续打造国家智慧教育平台2.0智能版。引入智能交互、知识图谱、多模态数据分析等技术，优化课堂测评、资源搜索等智能功能，完善“AI试验场”，聚焦学生学习、教师教学、教育治理和科学研究四大方面，汇聚高水平大学和企业的创新力量，组织研发具有前瞻性的实用AI工具，接入国产通用大模型，帮助师生更好掌握AI技能。

激活人工智能重塑教育的潜能

为进一步激活人工智能重塑教育的潜能，《意见》明确指出，要全面推进智能化，坚持立德树人、以人为本，培养学生的高阶思维、思考判断能力、实践能力。根据技术发展的形势，调整学科专业布局，培养师生的基础能力，深化人工智能与教、学、管、评、研等场景融合。

教育部教育数字化专家咨询委员会主任、武汉理工大学校长杨宗凯表示，要积极建设中国教育人工智能大模型，持续打造一批教育垂直领域的专用大模型，有序开展人工智能教育的应用试点。要不断深化人工智能与教育教学全过程的融合，树立在学科建设、人才培养等方面的典型示范，要不断提升管理者的数字化领导力、教师的数字素养，推动教师利用人工智能打造更具高阶性、创新性和挑战度的优质课堂。要多学段广泛开展人工智能通识教育，塑造适应智能时代、驾驭人工智能的创新人才核心竞争力。

推动数字教育出海

杨宗凯认为，数字技术不断冲击与颠覆着我们对教育的认知与实践。“教育何为、教育向何处去”，已成为全球共同思考的时代命题。我国作为一个负责任的大国，积极践行人类命运共同体理念，与世界分享数字教育的发展机遇和实践成果。

周大旺介绍，《意见》提出，要持续增强数字教育的国际影响力，推动数字教育资源的国际共建共享，打造具有全球影响力的数字教育品牌，赋能人才国际化培养，积极参与全球数字教育的治理，鲜明提出建好国家平台国际版，持续实施“慕课出海”行动，赋能“鲁班工坊”等职教出海项目建设。持续办好世界数字教育大会等，建好数字教育海外学习中心，推动中国数字教育标准成为国际共识。通过国际合作与交流，提升我国数字教育的国际影响力，为全球数字教育发展贡献中国智慧和中国方案。

（记者 杨飒 通讯员 杜泽锟）

(责编：李昉、郝孟佳)

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