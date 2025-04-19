人民网北京4月19日电 （记者李依环）今天，《湘江宣言》在湖南大学正式发布。第二届全国大学生职业规划大赛总决赛的选手们齐聚湘江之滨，向全国高校毕业生发出铿锵倡议。

他们表示，将把职业理想扎根在祖国大地上，用青春汗水浇灌脚下的土壤，让能力成长跟上时代的脚步，将责任坚守融入追梦的征程，以青春之名，赴时代之约。

记者了解到，4月16日—19日，第二届全国大学生职业规划大赛总决赛、风采展示及颁奖活动在湖南长沙举行。大赛由教育部、湖南省人民政府共同主办，以“筑梦青春志在四方，规划启航职引未来”为主题。总决赛期间，在湖南举办了“湘江宣言”就业育人主题活动、专场招聘会暨“千校万企”供需对接会和大学生就业创业课程教学交流展示等三场大型同期活动。

《湘江宣言》原文如下：

新时代赋予新使命，新时代发出新召唤，新时代开启新征程。习近平总书记多次勉励高校毕业生志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命，把个人的理想追求融入党和国家事业之中。我们第二届全国大学生职业规划大赛总决赛的选手们在湘江之畔，向全国高校毕业生发出倡议：作为新时代青年，让我们怀抱“以天下为己任”的情怀，弘扬“经世致用、敢为人先”的精神，不负青春、不负韶华、不负时代，以坚定的行动践行誓言——到祖国最需要的地方去，用青春奋斗创造美好未来！

一、志存高远：把职业理想扎根在祖国大地上

有人问：“去基层能做什么？”广西百坭村的黄文秀用生命回答：在泥土里播下希望的种子；贵州深山里的“天眼”团队用青春证明：在荒山中也能触摸宇宙。我们要将个人理想融入国家战略需要，个人选择紧密结合时代需求，主动投身到祖国最需要的地方去，以实际行动回应“当代学子，正当其时”的时代号召！

二、脚踏实地：用青春汗水浇灌脚下的土壤

没有一蹴而就的成功，只有日积月累的耕耘。实验室里调试千次的数据，生产线上一毫米的精度改进，社区工作中化解的每件小事，都是通向卓越的台阶。奋斗是在实验室里熬过的长夜，在田间地头沾满泥土的双脚，在生产线旁精益求精的坚守。新征程上，我们要举信仰之炬，扬青春之火，克坎坷崎岖，拓康庄大道，在产业发展、民生服务和社会治理一线阵地，用实干回答时代之问！

三、增强本领：让能力成长跟上时代的脚步

当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，人工智能重塑产业链，量子科技不断新突破，绿色革命开辟新赛道，跨界融合重构新版图。我们要以“苟日新，日日新”的紧迫感，在数字浪潮中勇立潮头，在产教融合中练就本领，在创新创业中寻找突破，争做新时代终身学习的践行者，争做竭诚为民的奉献者，争做堪当大任的开拓者！

四、展望未来：将责任坚守融入追梦的征程‌

从北斗团队二十载筑就“中国星网”，到几代中国人接力脱贫攻坚和乡村振兴，历史的接力棒已交到我们手中。未来或许没有硝烟，但每个领域都是战场：产业技术的创新、乡村田野的耕耘、戍边守疆的身影、手术台前的凝视、讲台上的言传身教……都是我们对“责任”最生动的注解。每一代人都要走好自己的长征路，我们的坚守和进步，就是中国式现代化进程中生生不息的力量！

亲爱的毕业生同学们，我们当以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，在每一个平凡的岗位铸就不凡。请党放心，强国有我！青春接力，奋斗作答！让我们以理想信念为墨，以奋斗实干为笔，在中华民族伟大复兴的画卷上，写下属于我们的青春华章！

2025年4月

(责编：孙竞、熊旭)