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“建设教育强国”系列访谈——

郭新立：坚定答好教育强国建设核心课题

李依环、孙竞、实习生曹子味
2025年04月14日10:39 | 来源：人民网-教育频道
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2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

 “新时代立德树人工程是教育强国建设的‘一号工程’，也是铸就强大思政引领力的基础工程。”中国高等教育学会第八届理事会第十次会议举办期间，中国高等教育学会副会长、辅导员工作研究分会理事长，山东大学原党委书记郭新立接受人民网专访时谈到。

郭新立表示，作为龙头的高等教育，肩负着特殊重要的责任与使命。高校要以深入实施新时代立德树人工程为主线，切实推进党建和思想政治工作高质量发展，坚定回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育强国建设的核心课题。

强师筑基，锻造思政工作的主力军

“高校思想政治工作队伍作为塑造大学生理想信念的核心力量，其专业素养直接关系新时代立德树人工程的质量成色，决定着“为党育人、为国育才”任务使命的践行成效。其中，辅导员队伍肩负着学生日常思想政治教育的组织者、实施者、指导者三重职责，更是学生成长路上的知心人和引路人。”郭新立表示。

郭新立介绍，近年来，辅导员工作研究分会聚焦辅导员队伍专业化职业化专家化发展，积极打造高校辅导员队伍能力提升大数据赋能平台、高校辅导员素质能力提升骨干训练营等平台载体，有力推动了全国辅导员队伍更好地履职成长。

“下一步，分会将坚持学术牵引、项目驱动、品牌提质、资源增效、智库聚力，持续助力高素质队伍建设，为实施新时代立德树人工程提供保障支撑。”郭新立告诉人民网记者。

数智赋能，构建智慧育人的新生态

人工智能浪潮为高等教育带来范式变革的重要机遇，同时也对传统育人模式提出全新挑战。郭新立表示，当代大学生作为“数字原住民”，其思维特征、行为方式和发展需求都深度浸润技术元素，呈现出前所未有的新特征。

“面对这一态势，高等教育应当积极构建智能驱动的育人新范式，打造技术赋能的资源新形态，建立人机协同的育人新机制，切实将思想政治工作内容转化为有穿透力和感召力的教育资源。”郭新立说。

他进一步谈到，高等教育要加快提升学生的数字素养和技术应用能力，着重培养学生在数智环境中的价值判断力和人文情怀，以技术为翼，以育人为本，使人工智能真正成为涵养家国情怀、塑造健全人格的有效助力。

聚势谋远，开创协同育人的新局面

“面向2035年建成教育强国的战略目标，高等教育战线要以系统观念推进协同育人。其中，校内协同重在机制创新，校际协同突出资源共享，社会协同着力开放共赢。要凝聚深入实施新时代立德树人工程、答好教育强国建设核心课题的磅礴合力。”郭新立表示。

郭新立表示，高教学会作为我国高等教育领域成立时间最长、规模最大、凝聚力最强、影响力最广的全国性学术社团组织，更要紧紧围绕党和国家战略部署，将高质量实施“一号工程”作为各项事业的牵引力和着力点，团结带领各分支机构，在强化思想引领、深化学术研究、促进协同发展、提升服务能力等方面发挥应有作用。

(责编：李昉、熊旭)

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