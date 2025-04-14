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“建设教育强国”系列访谈——

赵长禄：为新质生产力发展持续提供人才科技支撑

李依环、孙竞、实习生曹子味
2025年04月14日10:08 | 来源：人民网-教育频道
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2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

“高校具有教育科技人才融合优势和多学科特征，组织开展人才培养、科技创新要面向国家战略和经济社会发展需求，切实把握好学科这一核心要素，发挥独特优势，一体夯实办学能力，巩固拓展服务面向，为培育发展新质生产力提供更强有力支撑。”中国高等教育学会第八届理事会第十次会议举办期间，中国高等教育学会副会长、北京航空航天大学党委书记赵长禄接受人民网专访时表示。

突出学科引领，应需主动布局

赵长禄表示，学科布局具有重要导向作用，决定了一所大学教育科技事业发展的重点，是统揽各项办学工作的“纲”。高校要突出学科引领，应需主动布局，为发展新质生产力蓄势赋能。

“高校要加强顶层谋划，以科技发展、国家战略需求为牵引，动态优化学科布局、凝练学科方向，集聚优势资源力量，不断提升办学事业与经济社会发展需求的契合度。特别是要主动把握科技和产业发展新趋势，通过持续凝练学科方向，加快前沿领域布局，促进传统学科内涵进化升级和学科间交叉融合，为改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业蓄势赋能、提供源头支撑。”赵长禄表示。

赵长禄介绍，在具体的办学实践中，近年来北航面向集成电路、人工智能、生物医药、智能网联汽车、机器人等重点领域凝练了一批新兴交叉方向，布局建设了人工智能学院、集成电路学院、未来空天技术学院等平台，牵引办学资源向赋能培育发展新质生产力汇聚。

注重协同增效，一体统筹教育科技人才工作

“高校要注重协同增效，一体统筹教育科技人才工作，夯实支撑新质生产力发展硬能力。”在赵长禄看来，作为教育、科技、人才的集中交汇点，高校应当基于系统观推进组织理念更新，通过深化综合改革，建立协同导向的管理体制、运行机制，强化内涵主导、开放共享的资源配置理念，切实推动教育科技人才三者融合互动。

他谈到，要以汇聚一流人才团队为核心，深化科教协同，以学科、平台、团队一体化统筹推进人才培养、科技创新、队伍建设、平台打造等工作，既实现资源集约保障，又能在真实的科研场景中培养拔尖创新人才。

赵长禄表示，近年来，北航分级分类打造了微纳中心等一批融人才保障、专业实践教学与科技创新等功能为一体的科教协同共享平台。同时，组建国际前沿交叉科学研究院，面向基础前沿和新兴交叉领域打造了若干个研究中心，作为人才蓄水池、新方向孵化器，实现学科交叉、人才汇聚、资源集约保障和平台共享。此外，秉承“逻辑集中、物理分散、全校共享”理念布局建设未来学习中心，搭建“智造工厂”实践与创新平台，实现了学生由学知识向强能力转变。

把握时代所需，强化产教融合

对于如何看待产教融合，赵长禄谈到，企业是科技创新的主体，高校与之是比较强的上下游耦合、互相支撑、协同发展关系，要以产教深度融合促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，协同实现技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级。

他表示，要不断完善高校科技创新机制，引导科研与经济社会发展需求更加紧密结合，切实提高成果转化效能。此外，要深化人才培养模式和课程体系改革，在强化学生基础理论功底的同时，着力培养技术科学的横向交叉能力、纵向贯通的实践创新能力，提升把握运用新技术手段的能力，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。

“近年来，北航持续拓展与兄弟高校、科研院所和企业的合作。例如，我们与北京协和医学院共建‘协和医班’，与中央财经大学交叉培养‘计算机+金融’人才，与航空航天企业共建航空发动机研究院、共建大飞机研究院等，探索工学交替联合培养卓越工程师模式，有效促进了科技创新与重点行业领域的合作。”赵长禄说。

(责编：李昉、熊旭)

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