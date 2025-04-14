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“建设教育强国”系列访谈——

舒立春：深化产教融合、科教融汇创新发展

孙竞、李依环、实习生曹子味
2025年04月14日10:42 | 来源：人民网-教育频道
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2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

4月12日，中国高等教育学会第八届理事会第十次会议在北京召开。中国高等教育学会副会长，重庆大学党委书记舒立春在接受人民网专访时表示，重庆大学以服务国家战略和区域经济社会发展为牵引，深化与头部企业合作，推动科技创新和产业创新融合发展，推进科技自主创新和人才自主培养良性互动。

聚焦关键性技术突破，打造国家战略科技力量

舒立春介绍，学校加快推进科研模式和创新范式变革，围绕科技创新策源能力建设，高质量推进“头部企业”工程，高标准建设校企融合创新研究院，一体推进高能级创新平台实体化运行，培育国家级基础科学中心，开展前瞻性科学问题研究、颠覆性和关键共性技术研究，持续提升科技创新效能。

在创新科技合作与成果转化方面，重庆大学做大做强“一带一路”大学科技合作联盟，重塑国家大学科技园，加强概念验证中心建设，构建“基础研究—应用研究—成果转化”全链条创新体系，推进产学研用深度融合，持续提升原始创新能力、科技综合竞争力和服务高质量发展的支撑力。

聚焦卓越工程师培养，建设国家战略人才力量

卓越工程师是国家战略人才力量的重要组成部分。作为西南地区唯一入选首批国家卓越工程师学院建设单位的高校，重庆大学突破人才培养教育范式、跨学科人才培养机制、产学研协同育人体系等重点难点，汇聚校企优质资源，加快建设国家卓越工程师学院，共建新工科教育科创平台。

舒立春认为，要将企业工程实践中的“真问题”“真需求”融入教育教学科研，推动工程教育体系重构、流程再造、能力重塑、评价重建，探索实践校企“共同招生、共同培养、共同选题、共享成果，师资互通、课程打通、平台融通、政策畅通”的“四共四通+工学交替”人才培养新范式，打造“教育+人才+科创+产业”的生态示范，促进人才链与产业链、创新链、政策链、资金链“五链融合”。

聚焦新质生产力培育，提升教育综合改革质效

舒立春介绍，近年来，学校以科技发展和国家战略需求为牵引，围绕传统产业转型升级、战略性新兴产业培育壮大、未来产业布局等，优化调整学科专业，进一步突出强化大能源、大制造、大建筑、大人文、大信息、大健康六大学科领域，超常布局急需学科专业，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，以一流学科专业加快对接产业体系发展。

此外，重庆大学还瞄准科技产业发展制高点、现代制造业建设重点领域、人工智能教育领域等，创新产业生态链培育模式，谋划建设智谷校区，推动头部企业落户，校地企协同打造高等教育综合改革先行区、新质生产力策源地、产教融合创新示范区，持续提升服务中国式现代化的引领力。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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