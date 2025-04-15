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博士后学术论文被指抄袭 两高校通报：启动调查！

2025年04月15日11:17 | 来源：人民网-教育频道
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中国政法大学情况通报截图。

人民网北京4月15日电 （记者孙竞）今天上午，中国政法大学发布情况通报称，该校关注到网友发布的相关信息，反映2023届博士毕业生焦某某及其与导师徐某某共同发表的相关学术论文涉嫌抄袭。学校高度重视，已第一时间成立调查组并启动调查程序。

中国政法大学表示，坚决维护学术规范，注重科研诚信建设，将对学术不端行为依规依纪进行严肃处理，绝不姑息。

据此前媒体报道，焦某某博士毕业于中国政法大学，现为中国社会科学院大学博士后。近日，有网友指出焦某某在博士期间发表的论文涉嫌翻译抄袭，其文章结构和核心观点与日本的一篇论文如出一辙，甚至部分段落还直接日译中。

4月14日，中国社会科学院大学发布情况通报称，4月13日，学校关注到互联网上出现反映该校博士后焦某某在其他高校学习期间发表的学术论文涉嫌抄袭的信息。对此，学校高度重视，第一时间停止了焦某某在博士后流动站的一切工作，并按规定启动调查处理程序。

中国社会科学院大学情况通报截图。

中国社会科学院大学情况通报截图。

(责编：李依环、熊旭)

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