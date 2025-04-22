人民网北京4月22日电 记者从教育部获悉，2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果今天发布，全国高校共新增专业点1839个，停招专业点2220个，撤销专业点1428个。

此外，教育部同步更新发布《普通高等学校本科专业目录（2025年）》，增列29种新专业，纳入2025年高考招生。新目录包含93个专业类、845种专业，进一步强化专业设置对国家战略急需和高质量发展的快速响应。

据悉，此次增设的29种新专业，充分体现国家战略、市场需求和科技发展牵引。在服务国家战略方面，增设了区域国别学、碳中和科学与工程、海洋科学与技术、健康与医疗保障等专业；面向科技发展前沿，增设了智能分子工程、医疗器械与装备工程、时空信息工程等专业；主动适应市场需求，增设了国际邮轮管理、航空运动等专业。同时，聚焦人工智能赋能经济社会发展，增设人工智能教育、智能视听工程、数字戏剧等专业。

记者了解到，教育部首次建立了战略急需专业超常设置机制，对于中央最新部署、高度关注的战略领域，开辟相关专业设置即时响应“绿色通道”。瞄准低空经济快速发展需要，突破集中申报限制，指导北京航空航天大学等6所高校增设低空技术与工程专业。

目前全国高校本科专业布点共有6.28万个。教育部将进一步强化专业设置与就业工作的联动，指导高校持续调整优化存量专业，加强各领域人才需求预测分析，不断增强高等教育与经济社会发展的契合度。（李依环、实习生曹子味）

附件：1.2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果

2.普通高等学校本科专业目录（2025年）

(责编：郝孟佳、熊旭)