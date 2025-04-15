孙竞、李依环、实习生曹子味、实习生董苗林

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

“作为中国高等教育体系中的重要力量，地方高校如何找准自身定位、发挥特色优势，为教育强国建设贡献力量，是新时代的重要课题。”中国高等教育学会第八届理事会第十次会议期间，中国高等教育学会地方大学教育研究分会理事长屈凌波接受人民网专访时表示。

屈凌波谈到，建设高等教育强国征程中，地方高校的发展建设起着重要作用。只有地方高校实现“由大向强”转变，才能写好中国高等教育高质量发展的时代答卷。

摆脱“千校一面” 推进高校分类特色发展

《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》（下称《纲要》）提出，分类推进高校改革发展。屈凌波表示，推进高校分类特色发展是实现高等教育高质量发展的必然要求。

“当前，地方大学要摆脱‘千校一面’的同质化困境，关键在于找准自身的定位，明确自身的特色与优势，以对社会的贡献彰显自身价值。”屈凌波认为，一流大学的标准并非外在的标签，而应当体现在对社会的一流贡献上。

他谈到，地方高校办学应坚守教育初心，立足自身定位，保持独立思考和自主发展的能力，真正回归教育的本质，避免功利化倾向，以对经济社会发展的实际贡献助力世界一流大学建设。

屈凌波介绍，经过多年发展，地方大学教育研究分会已形成全方位、多层次、特色化的会员发展格局。面向未来，分会将持续以党建引领发展建设，深化会员高校发展共识，深刻领悟地方高等教育在国家高等教育现代化治理体系中的重要性，坚定地方高校特色化差异化发展道路。

深化产教融合 引领地方大学高质量发展

“《纲要》明确提出 ‘塑造多元办学、产教融合新形态’，为我国教育事业的发展与产业升级转型指明了重要方向。”屈凌波表示。

在他看来，在以知识和技术为主导的现代产业背景下，地方大学需要在课程设计、培养目标、培养计划、教学过程中，真正把产教融合作为一种深刻改变传统的教育模式，推动教育科学化、理性化发展。

“如果一所大学培养出来的学生，是脱离产业发展、没有产业远见、没有产业推动能力的人，与经济社会发展需要相背离，那肯定不能称之为一所成功的大学。”屈凌波表示。

屈凌波谈到，对于地方大学而言，要深入推进教育、科技、人才一体改革，从教育规律、教育内涵上真正重视产教融合，突出需求牵引，深化校地融合，助推实现产业和大学双轮驱动，不断提高人才培养质量，为区域经济社会高质量发展提供更强支撑。

(责编：郝孟佳、熊旭)