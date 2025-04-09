人民网北京4月9日电 近日，中国教育学会组建联合调研组赴甘肃兰州、白银、定西、天水等地的学校开展调研工作，旨在深入了解甘肃省基础教育发展、课程教学改革现状以及成果推广应用的情况和实际需要，分析所选成果与当地教育需求的适配性，以成果推广应用为抓手，助力区域基础教育高质量发展。

记者了解到，按照《教育部办公厅关于继续开展基础教育国家级优秀教学成果推广应用工作的通知》工作部署，教育部基础教育司委托中国教育学会具体组织实施成果推广应用工作。为加大对西部地区支持力度，学会特别启动“智享互动”计划。本次联合调研由中国教育学会副秘书长、学会学术委员会副主任委员罗滨带队，成员由高校学者、教研专家、成果持有方负责人、甘肃省教育科学研究院负责人等组成。

罗滨表示，自2024年8月教育部启动新一轮基础教育国家级优秀教学成果推广应用工作以来，各省积极推荐优秀成果及应用地区。为更有针对性地做好西部地区推广应用工作，启动“智享互动”计划。调研组以地方教育部门和学校为实施主体，支持地区按需选择适合的成果，共同探讨本土化实施路径。未来，中国教育学会将凝聚专家力量与甘肃省形成紧密合作，提供更多专业支持。

据介绍，调研通过省域座谈、市域座谈、入校观察、听课访谈、专家讲座、回访答疑等方式进行。基于当地成果推广应用需要，专家组有针对性地提出“六个一”的专业建议，包括研制一份推广方案、组建一个实施团队、设立一组实验校、构建一系列创新机制、立项一批项目课题、形成一套优秀典型案例。期间，成果持有方主要负责人在当地专门开展了主题讲座或交流座谈回访，覆盖1000余名校长和一线教师。（李依环、实习生曹子味）

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