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40所高校联合成立京津冀蒙高校商科分联盟

2025年04月23日15:14 | 来源：人民网-教育频道
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大会现场。北京工商大学供图

大会现场。北京工商大学供图

人民网北京4月23日电 京津冀蒙高校联盟2025年常务理事单位（扩大）会议暨商科分联盟成立大会在北京工商大学举办。会上，北京工商大学、首都经济贸易大学、北京物资学院、天津财经大学、天津商业大学、河北经贸大学、北京金融学院、内蒙古财经大学等40所高校携手成立京津冀蒙高校商科分联盟。

记者了解到，京津冀蒙高校联盟于去年11月5日正式成立，包含工科、农科、医科、师范四个分联盟，由118所地方本科高校组成。此次成立商科分联盟，旨在推动四地高校商科教育高质量发展。

北京工商大学党委书记沈千帆表示，京津冀蒙高校联盟自成立以来，始终秉持着协同创新的理念，在教育资源共享、人才培养协同、科研合作等方面取得瞩目成绩，已经成为四地高校交流合作、共促发展的坚实桥梁。商科分联盟的成立是联盟发展历程中的又一重要里程碑，将有效汇聚四地高校商科教育的优势资源，共同探索商科教育改革创新之路。

北京工商大学校长郭建华表示，商科分联盟的成立，将进一步促进资源共享、优势互补，推动四地商科教育协同发展。作为北京市属高校、本次商科分联盟的发起单位之一，北京工商大学将围绕四方面发挥积极作用，一是加强资源共享与协同创新；二是深化人才培养合作；三是强化社会服务功能；四是推动文化传承与创新。

在高校服务京津冀蒙区域经济社会发展经验交流环节，天津科技大学副校长曲志刚，河北师范大学党委书记黄晟，内蒙古农业大学党委副书记、校长刘永斌，北京工商大学党委常委、副校长寇红江作主题分享。

此外，京津冀蒙高校联盟工科分联盟主任委员单位北京工业大学，农科分联盟主任委员单位内蒙古农业大学，医科分联盟主任委员单位天津医科大学，师范分联盟主任委员单位河北师范大学，联盟理事长单位内蒙古大学分别就2025年联盟和分联盟工作计划进行了汇报。

据悉，本次大会由北京市教委、天津市教委、河北省教育厅、内蒙古自治区教育厅指导，北京工商大学和内蒙古大学主办。当天还举行了在数智时代高校商科教育转型与重塑主题论坛，6位商科领域专家学者作专题报告。（李依环、实习生曹子味）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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