人民网北京4月24日电 （记者林露）近日，南京信息职业技术学院“强国行”专项行动团队走进科技公司，面对面指导企业员工解决技术难题。

教师正在指导企业员工进行机器人编程与运维。学校供图

这支“强国行”专项行动团队的成员，既是国家级技能大师工作室成员，也是南京信息职业技术学院教师。在苏州一家科技公司车间，随着最后一个参数调试完成，原先出了故障的搬运机器人重新启动，沿着预定轨迹精准运送物料。在现场，老师们结合智能制造的具体应用场景，为企业员工带来从“实操验证理论”到“理论指导实操”的技能提升指导，并回应了大家在生产中遭遇的各种难题。

教师正在指导企业员工分析设备运行曲线。学校供图

南京信息职业技术学院智能制造学院院长王春峰介绍，近年来，“强国行”专项行动团队陆续走入南京都市圈及长三角地区30余家高新技术和中小微企业，提供技术服务与支持，助力企业完成70余项技术改造升级。今后，团队将持续发挥高校人才资源和科技创新优势，服务好企业，助力区域经济发展。

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