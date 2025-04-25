原标题：神十五返回舱落户国防科技大学

4月24日是第十个“中国航天日”，神舟十五号载人飞船返回舱交接仪式在国防科技大学举行。神舟十五号载人飞行任务乘组成员、“英雄航天员”邓清明出席交接仪式，并为返回舱落户国防科技大学揭幕。

据介绍，此次神舟十五号载人飞船返回舱落户该校，是国防科技大学第二十二届空天科技文化节开幕式活动的重要环节。这一举措不仅将有力推动该校相关科研工作的开展，还将极大鼓舞和激励师生投身航天科技事业，为航天强国建设贡献力量。

活动现场，国防科技大学某学院“高地·拓天”科普宣讲团举行出征宣誓，随后奔赴该校各生源基地中学开展航天科普宣讲。作为全国科普工作先进集体，该宣讲团以弘扬载人航天精神、服务航天强国战略为目标，以“知识传播为基、精神引领为魂、创新育人为本、服务国防为要”为宗旨，构建“院士领衔—专家主导—学员参与”的三级联动科普宣讲体系，开展体系化、标准化、常态化航天科普宣讲。宣讲团相关负责人表示：“我们希望能把航天科普教育做得更深入，将航天梦想种子播得更辽远，让科学求索精神传得更广阔，为实现航天梦、强军梦源源不断注入新生力量。”

出征宣誓活动结束后，航天员邓清明以“点亮航天梦想”为主题，为国防科技大学师生带来了一场生动的航天精神与航天科普交流讲座。讲座现场，邓清明结合自身航天经历，深入浅出地讲解了航天知识，分享了航天精神，激发了师生们对航天事业的浓厚兴趣和热情。

活动期间，国防科技大学还以“我们不懈追求的航天梦”为主题布设了成果展，全方位展示了该学院在航天领域的科研实力和育人成效。（记者张强 通讯员李治 顾莹）

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