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西南大学发布120周年校庆公告（第一号）

2025年04月18日16:22 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月18日电 （记者孙竞）今天，西南大学正式发布120周年校庆公告（第一号）。2026年4月18日，西南大学将迎来120周年华诞。届时，学校将举行一系列庆祝活动。

以下为校庆公告全文：

西南大学120周年校庆公告（第一号）

缙云苍翠，嘉陵碧波。高山流水，草木知音。2026年4月18日，西南大学将迎来120周年华诞。春风有信，山海传情，特广布九州，讯达寰宇，共赴天生之约。

发轫川东，筚路蓝缕。教泽春风，固本强农。学校肇始于1906年开重庆新学先河的官立川东师范学堂，几经更名迁徙而不坠青云之志。1933年发展为四川乡村建设学院，“置民众教育于第一位，复兴中华民族之大任”。1936年更名为四川省立教育学院。1950年，以四川省立教育学院为根基，教育类系科与1940年于抗战四坝之江津白沙创建的国立女子师范学院合并，农科三系与1946年创办的私立相辉学院等合并，分别建立西南师范学院、西南农学院。两校同居缙云山麓、嘉陵江畔，高举教师教育与农业教育两面旗帜，为国家教育与农业发展作出卓越贡献。1985年，两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年，重庆市轻工业职工大学并入西南师范大学；2001年，西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年7月，顺应中国高等教育改革潮流，两校合并组建西南大学，翻开新的校史册页。

杏坛育人，劝课农桑。玉兰花开，樟林竞秀。办学近120年间，学校积淀了深厚的历史底蕴、文化情怀与精神风骨。国学大师、中国比较文学先驱吴宓，中国科学院院士、中国土壤学开拓者侯光炯等名师大家在这里精心教书、诚心育人，培养了一代代以国家富强、民族振兴、人民幸福为己任的时代英才，以“杂交水稻之父”、中国工程院院士袁隆平为代表的百余万校友从这里走向五湖四海，成为民族复兴伟业的建设者和各行各业的中坚力量。

含弘光大，继往开来。特立西南，学行天下。今天的西南大学，传承百年优良办学传统，为党育人、为国育才，深度服务国家重大战略需求，全面提升人才自主培养质量，加快推进高水平科技自立自强，不断拓展教育对外开放和文明互鉴，倾情助力脱贫攻坚和乡村全面振兴，服务长江经济带和西部陆海新通道建设，唱响成渝“双城记”，加快建设特色鲜明的世界一流大学，奋力谱写教育强国建设的西大篇章，各项事业长足发展，成就卓然。

弦歌不辍，学脉绵延。强国征程，再续华章。庆祝办学120周年必将成为学校发展史上又一个重要的里程碑。热切期盼海内外校友和各界贤达莅临美丽的西南大学，共襄盛会，见证荣光，共谋发展，同谱新篇。

百廿青春，征程再启。巴山夜雨，归期有定。

特此公告，敬祈周详。

西南大学

2025年4月18日

(责编：李昉、熊旭)

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