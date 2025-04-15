原标题：大学生就业：为国家发展贡献青春力量

又一年“春招”季，高校毕业生开始奔波于各大招聘会、参加笔试与面试。就业是民生之本。今年的《政府工作报告》提出，“要完善就业优先政策，加大各类资金资源统筹支持力度，促进充分就业、提高就业质量”，并要求“优化就业创业服务，拓宽高校毕业生等青年就业创业渠道”。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建普通高等学校毕业生高质量就业服务体系的意见》，要求“经过3至5年持续努力，基本建立覆盖全员、功能完备、保障有力的服务体系，为促进高校毕业生高质量充分就业提供坚实保障”。

今年，我国高校应届毕业生1222万人，同比增加43万人。在求职应聘的关键时期，还未走出校园的学子会遇到哪些困惑？距毕业生离校还有两个多月时间，他们希望得到怎样的贴心指导与暖心帮助？为此，记者在光明日报官方微博发起问卷调查，梳理出大学生最关心的几个求职问题，并邀请专家学者为其解惑答疑。

是否考研要从三方面考虑

学生提问：我正在犹豫要不要考研。其实我以后并不想从事研究工作，只是觉得研究生学历能增加就业竞争力。在您看来，该怎样选择？

苏州大学教育学院副教授余庆：每年的考研形势均有差别。要不要考研，既要从社会层面认识，也要结合实际情况研判。从就业竞争力看，随着近年来研究生招生规模持续扩大，越来越多海外研究生归国就业，拥有研究生学历的人力资源在供给侧持续增长，因而一定程度上造成研究生就业竞争力下降。我们也确实看到，并非所有岗位都将研究生学历视为必要条件，有些岗位可能更重视工作经验。但与此同时，产业结构不断转型升级，就业市场需求侧对高素质创造型人才需求持续增加。据教育部统计数据，高校毕业生总人数早已超过1000万，2025年则将达到1222万。而2023年全国教育事业发展统计公报显示，硕士毕业生人数在持续扩招的背景下，也尚未突破100万。应当说，社会发展对研究生的需求量还在不断增加。

需要看到，读研究生绝不仅仅是为了一纸文凭，更重要的是在与老师、行业前辈、同学深入交流学习中，拓宽视野、积累经验，学会用科学探究的态度看问题。大学毕业生相对于高考填志愿时更加成熟，更了解自己适合从事的行业，而通过考研，无疑会给人生带来新的可能，这显然已超出了就业与薪资层面的意义。

近年来考研人数有所下降，反映了大众开始反思学历提升与求职竞争力的关系。按照传统观念，高学历往往与高收入、高社会地位相匹配，但现实中，两者之间并非简单对应。综合来看，需不需要考研要从三方面考虑：只考虑就业的同学，要比较该专业本硕毕业的就业竞争力，如果差别较大，应选择考研，如果岗位更强调工作经验，可以选择先就业，后续有需求再考研；有志于从事学术工作的学生，应坚定信念，结合自身性格、能力和专业发展前景综合判断何时考研、是否跨专业或跨院校考研等，比如先工作积累一定的社会阅历再考研，更有利于从事人文社科专业学习，而自然科学往往需要考虑学习的连贯性，更应该应届考研；而抱有“随大流”心态的学生，最重要的是理性思考自己的目标定位，不盲目考研。

在实践中认识自己、了解社会

学生提问：最近，在大学校园，“职业生涯规划”一词出现频率越来越高。该如何做好职业生涯规划？

华东师范大学国家教育宏观政策研究院副研究员卢威：职业生涯规划最重要的功能，就是让学生在求职过程中真正做到“知己知彼”。从宏观层面看，大学生就业困难是人才供需规模与结构不匹配等因素导致的结果，但从个体角度看，有些学生对自己的专长、兴趣认识不够深入，对未来发展考虑不够周全，对就业市场不够了解，也是导致就业困难的重要原因。在这个意义上说，作为个体的大学生，可以通过科学的职业生涯规划，进一步拓展自身的就业空间。

关于大学生如何做好职业规划，这些年讨论很多，也有很多“教科书式”指南。我觉得，在这些指南或建议中，最重要的无外乎两方面：一是如何认识自己，思考清楚自己最想做什么、最擅长做哪些工作，对此类工作是否有长期兴趣，以及自己的优势和短板分别是什么。二是如何认识社会，要思考清楚就业市场特别是自己有意将来长期从事的职业需要什么样的人、要具备哪些素质条件，以及这个职业是否有比较好的发展前景。明确这两个问题，才能为自己的下一步作出规划。

对大学生来说，无论是认识自己还是社会，都不是一件容易的事情。这种认识能力与自身成长环境有关、与家庭教育有关、与学校教育有关，并非短期内就能形成、提高的。现在，很多大学都开设了职业规划课程，注重提高大学生的职业规划意识与能力，这当然是利好，但对于个体而言，规划职业生涯不能完全依赖于学校课程。在我看来，课程学习和作业训练更多是在强化掌握显性知识，但规划能力其实是一种长期形成的隐性知识。因此，学生要广泛、深入地参与社会实践活动，并在此过程中认识自己、了解社会，开发个人的专长和能力。

我还想补充一点，很多大学开设相关课程，有时会要求学生撰写职业规划书，在我看来，这种格式化写法作用有限。帮助学生做好职业规划，并非只是开设一门课程那么简单，关键在于让学生超越单纯的课程学习，适当走出校园、接触社会、融入实践，增强他们对社会及就业市场的适应性。

了解渠道与政策 提前培养适应基层的能力

学生提问：如今，去基层就业成为越来越多大学生的选择。我也想成为其中一员，该做好哪些准备？

北京师范大学教育学部副教授马佳妮：的确，这几年越来越多大学生选择到基层去，投身乡村振兴、社区治理、教育医疗等领域。他们不仅在实践中锤炼本领，也为社会发展贡献了青春力量。对很多人来说，基层就业不仅仅是找一份工作，更是一场充满挑战和收获的成长之旅。选择基层，并非“避开竞争”的权宜之计，而是一次既能实现个人价值，也能创造社会价值的双赢之旅。如果你也想成为其中一员，要做好这些准备：

全面认识基层工作。基层是国家政策落地的“最后一公里”，在这里，你能学到如何与人打交道、如何解决实际问题、如何整合资源推动发展等。如今的基层，早已不只是田间地头，而是充满了发展机遇、等待着各行各业人才的广阔舞台。比如，首届“全国乡村振兴青年先锋”获得者崔久秀，2014年从曲阜师范大学毕业后，主动选择去新疆南疆基层工作。她带领喀什疏附县托克扎克镇的村民创办服装合作社、发展林下经济，还通过电商直播推广民族特色文创产品，让更多优质农产品走出大山。她的经历告诉我们，去基层绝非“蹲点熬资历”，而是可以充分发挥专业特长、实现梦想，数字技术、管理创新等在这里同样大有用武之地。

了解基层就业的渠道和政策支持。想去基层，首先要知道面前有哪些选择。基层就业的方向很广，政府、事业单位、国企、社会组织等都提供了不少岗位，以下是几种常见路径——公务员、选调生：各地政府每年都会选拔优秀毕业生到基层机关工作，培养未来的管理人才；“三支一扶”计划：支教、支农、支医、帮扶乡村建设，毕业生服务期满后还能享受考研、事业单位招聘等政策优惠；大学生村官：主要负责农村基层党务、行政管理和经济发展等工作，能学到不少社会治理方面的经验；基层医疗教育岗位：如乡村医生、特岗教师等，为基层公共服务体系提供支撑，既能稳定就业，又能帮助更多人；乡村振兴与社会工作：可以加入乡村合作社、社会企业或公益组织，助力乡村经济发展和社会治理。如果有意愿去基层发展，可以结合自己的专业背景、兴趣方向，选择适合路径，并留意相关考试或招聘信息。

提前培养适应基层的能力。基层工作环境相对复杂，对个人能力要求较高。因此，在校期间学生要有意识地通过参与社会实践、社团活动等方式，提升表达和协调能力。同时，基于基层事务千头万绪的现实，学生应多参与社会调研、实习，提升自己的应变能力以及独立分析、解决问题的能力。此外，基层工作有时条件较艰苦，任务繁杂，学生可在学校多参加户外拓展、志愿服务等活动，提高抗压能力、心理调适能力等。

创业须避免三大典型认知偏差

学生提问：最近，DeepSeek横空出世，春晚舞台上扭秧歌的机器人也为人所熟知，我和一些同学都很兴奋，想加入创业行列。大学生创业，要注意哪些问题？

同济大学创新创业学院教授许涛：相关研究表明，尽管近年来大学生创业意愿上升明显，但创业三年存活率仍不足5%。数据揭示了一个现实：创业从不是浪漫的青春叙事，而是充满挑战的开拓实干。在创业风险和就业结构性矛盾并存背景下，大学生创业要做好以下准备。

首先，需建立系统、科学的创业认知。当前大学生创业存在三大典型认知偏差：一是将创业等同于技术创新，忽视消费者真实需求。比如，多次获得省级以上创新创业赛事金奖的某智能无人机项目团队，执着于解决飞行控制精度难题，而忽略用户对操作便捷性的需求，遗憾地错失了市场窗口。二是盲信“风口效应”，追逐AI、机器人等热门赛道而忽视自身兴趣、专长与市场适配性。其实，真正的创业机会往往来源于对行业趋势的深刻理解与洞察。因此，学生在选择创业方向时，要结合自身兴趣、专业特长和资源优势，从解决小问题开始，聚焦市场细分领域，开发针对性产品或服务。三是把融资当作创业成功的标准，忽略价值创造与商业模式的重要性。创业不是验证创意的实验室，而是资源与消费者需求的动态匹配过程。

其次，须养成新的思维模式，人工智能素养，并持续增强创新创业能力，成为既具备硬实力和软技能，又超越学科专业界限的“X型人才”。“X型人才”，可以理解为具备两门或两门以上学科专业能力，同时在知识深度、能力广度和思维创造性上能够自我迭代、敢于探索的创新驱动型人才。国内外研究和实践表明，成功创业需同时具备技术专长、商业洞察力与团队领导力三大核心素养，而这三项能力在大学生群体中的重叠率并不高。比如，某AI制药公司创始人和创业团队尽管拥有名校光环，却因缺乏创业公司管理经验最终倒在上市前夜。创业是团队作战，要求创业者在专业纵深维度深耕技术，在跨界融合维度拓展商业思维，在个人成长维度培养终身学习能力。此外，学生创业者还需具备较强的领导力，善于激励人心，组建优势互补、志同道合的团队，并积极寻求外部支持，加入创业孵化器、寻求创业导师指导等，从而弥补自身不足，持续增强创业能力，提高创业成功率。

最后，站在人工智能与实体经济加速融合的新起点，教育工作者既要呵护大学生的创业热情，更要引导其建立理性创业观：创业不是就业的替代方案，而是价值创造的又一路径；不是财富自由的快车道，而是能力跃迁的修炼场。大学生以工匠精神雕琢产品，以商业思维洞察用户，以企业家精神拥抱产业变革，勇于尝试，敢于失败，方能在创业大潮中行稳致远。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、李依环)