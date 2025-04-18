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北京市教委发布《关于2025年义务教育阶段入学工作的意见》——

2025年北京新增中小学学位2万余个

2025年04月18日11:22 | 来源：人民网-教育频道
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新闻通气会现场。人民网记者 孙竞摄

新闻通气会现场。人民网记者 孙竞摄

人民网北京4月18日电 （记者孙竞、李依环）今天，北京市教委发布《关于2025年义务教育阶段入学工作的意见》。记者从新闻通气会上获悉，今年北京市幼升小入学人数与上年度基本持平，学龄人口变化与北京市常住人口数量变化趋势相一致，呈现出学位压力向初中阶段传导的趋势。北京市建立了同人口变化相协调的学位供给机制，2025年新增中小学学位2万余个，缓解学位紧张问题。

图片来源：北京市教委

图片来源：北京市教委

义务教育入学明确“四严禁”，落实阳光招生要求

北京市教委相关负责人表示，今年义务教育入学工作坚持稳中求进的总基调。市级入学文件，特别是入学的条件和方式，最大限度保持一致性和连续性，切实稳定家长预期。

今年，北京市教委制定了2025年北京市义务教育阳光招生专项行动方案，坚决落实教育部阳光招生要求，明确重点任务。义务教育入学严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据；严禁以面试、评测、接收简历等形式选拔学生；严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前招生、选拔学生；严禁任何学校以实验班、特色班、国际部、国际课程班等名义招生。

据介绍，全市将对违反“四个严禁”要求、违规“掐尖招生”行为坚决严肃查处。同时，纪检监察部门全程参与监督义务教育入学工作。

北京市教委提示，按照义务教育以区为主的管理体制，各区教委将根据市级文件的宏观指导要求，结合本区实际制定区级文件，经区政府同意后，4月30日前陆续发布。请家长以市区教委官方发布的信息为准。

推进多孩子女长幼随学，深化“教育入学一件事”

据介绍，今年，北京市指导各区结合实际落实好多孩子女长幼随学，深化“教育入学一件事”服务场景建设。

北京市教委相关负责人表示，市委教育工委、市教委高度重视推进多孩子女长幼随学工作，各区也采取了有力措施，尽最大努力克服学位压力。坚持自愿申请、公平公正、就近就便的原则，积极为多孩子女长幼随学创造条件，着力解决家长接送不便等实际困难。

此外，今年北京市义务教育入学服务平台接入了“京通”市级统一身份认证平台，依托本市一体化政务服务体系，进一步简化界面层级、精简办理环节、加快资料核验、缩短办理时间，持续深化“一网通办”，让入学服务更加便捷高效。

2025年新增中小学学位2万余个，保障更多孩子“上好学”

北京市教委相关负责人指出，今年幼升小入学人数与上年度基本持平，学龄人口变化与北京市常住人口数量变化趋势相一致，呈现出学位压力向初中阶段传导的趋势。

北京市建立了同人口变化相协调的学位供给机制，2025年新增中小学学位2万余个，缓解学位紧张问题，保障更多孩子享受优质教育资源。指导各区主动探索绿色低碳减量发展范式，从“要素性地解决资源问题”向“结构性地解决体系问题”方向转变，支持各区聚焦人才的连续培养、贯通培养、联合培养，依托集团化办学等新载体，推进资源要素无障碍流动，有效化解学位压力在学段间传导的问题。

据悉，目前，北京市中小学教师累计交流轮岗超6.5万余名，全职交流轮岗占比近70%，骨干教师交流轮岗占比近40%，城乡义务教育学校“手拉手”结对实现全覆盖。全市通过“校内提质”“全域教研”“人工智能赋能”“课间一刻钟”“能出汗的体育课”“科学教育加法”等举措，多维度发力，提升中小学教育教学质量。

此外，北京市还立足人才培养规律，探索以集团为育人主体的连续培养新模式，集团化办学覆盖率达到70%、学区制管理覆盖率达90%，通过建立更加包容高效的育人新载体，推进人才的长链条贯通培养。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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