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2025年全国高校学生国家安全素养展示活动举行

2025年04月18日09:01 | 来源：教育部网站
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近日，主题为“自觉维护国家安全，共同建设教育强国”的2025年全国高校学生国家安全素养展示活动在吉林大学举行。来自全国28个省市的29支高校代表队参加了本次展示活动，近千名师生现场观摩。

经过第一阶段两场展示，大连理工大学、扬州大学、陕西师范大学、北京师范大学珠海校区、长春师范大学、上海交通大学医学院、石河子大学、集美大学与吉林大学代表队进入第二阶段展示环节。

4月13日下午，经过“有问必答”“争分夺秒”“安全公开课”等多轮展示，陕西师范大学代表队和大连理工大学代表队进入辩论环节，围绕“国家安全理论和国家安全实践谁更重要”辩题展开辩论。双方辩手旁征博引、唇枪舌剑，将现场气氛推向高潮。最终，陕西师范大学代表队荣获2025年全国高校学生国家安全素养展示活动特别风采之星。本次活动还评出闪亮风采之星3个、优秀团队5个、追梦团队20个和最佳辩手2名。

本次活动旨在深入贯彻落实总体国家安全观，推进高校国家安全教育，增强高校学生国家安全意识和素养，引导广大师生共同维护国家安全，为建设教育强国贡献力量。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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