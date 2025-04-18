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中国人民大学与香港教育大学签订合作框架协议

2025年04月18日16:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月18日电 日前，中国人民大学和香港教育大学签订《中国人民大学与香港教育大学合作框架协议》，双方将在学术交流、学生联合培养、国情教育等方面开展深入合作。

根据协议，双方将互派教师进行学术访问，开始学生联合培养和学生交流交换，依托人大深圳研究院开展教大学生国情教育活动，联合开展基础教育教师培训工作以及联合举办“陕公大学堂”，搭建传播中华文化平台。

中国人民大学党委书记张东刚表示，双方要进一步深化国情教育合作、传承爱国爱港核心价值，创新人才培养模式、共促教育高质量发展，打造文化交流平台、共推“陕公大学堂”走进香港，携手深耕、打造教育创新标杆，同心致远、打造高水平教育合作新典范，为香港繁荣发展和粤港澳大湾区建设贡献更多智慧，在服务国家发展大局中展现更大作为。

香港教育大学校长李子建表示，期待两校的合作开启学校爱国主义教育和大思政教育的崭新篇章，同时让人大学生对“一国两制”的优越性和强大的生命力有更深入的体会和理解。（郝孟佳、实习生修初怡）

(责编：孙竞、熊旭)

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