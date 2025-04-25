打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

西安工业大学举行建校70周年高质量发展大会

2025年04月25日11:27 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月25日电 近日，西安工业大学建校70周年高质量发展大会暨兵器创新大会开幕式在该校未央校区举行。

会议现场。学校供图

会议现场。学校供图

西安工业大学校长姚尧表示，近十年，是学校追赶超越、谱写新篇的重要十年。在这十年间，西安工业大学紧紧围绕“特色鲜明、影响广泛的国内一流高水平大学”建设目标，团结奋进、真抓实干，各方面工作取得了显著成效。

中国科学院院士、北京理工大学校长姜澜表示，北京理工大学愿同西安工业大学一道，共同构建大思政育人格局，将人民兵工精神深度融入人才培养全过程；共同打造国防科技创新联合体，在新质新域等方面力争突破性成果；共同推进新工科教育改革，培养更多具有家国情怀、全球视野的“军工脊梁”。

会上，“中国兵工学会新能源装备专业委员会”“卓越工程师学院”“秦创原·西安未央四链融合示范基地”分别揭牌成立。此外，教师、学生代表献词《七秩之光 淬火成钢》，表达师生对祖国和学校的热爱之情，以及“把一切献给党”的坚定信念。（郝孟佳、杨飞、实习生曲家谊）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部