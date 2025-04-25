人民网北京4月25日电 近日，西安工业大学建校70周年高质量发展大会暨兵器创新大会开幕式在该校未央校区举行。

会议现场。学校供图

西安工业大学校长姚尧表示，近十年，是学校追赶超越、谱写新篇的重要十年。在这十年间，西安工业大学紧紧围绕“特色鲜明、影响广泛的国内一流高水平大学”建设目标，团结奋进、真抓实干，各方面工作取得了显著成效。

中国科学院院士、北京理工大学校长姜澜表示，北京理工大学愿同西安工业大学一道，共同构建大思政育人格局，将人民兵工精神深度融入人才培养全过程；共同打造国防科技创新联合体，在新质新域等方面力争突破性成果；共同推进新工科教育改革，培养更多具有家国情怀、全球视野的“军工脊梁”。

会上，“中国兵工学会新能源装备专业委员会”“卓越工程师学院”“秦创原·西安未央四链融合示范基地”分别揭牌成立。此外，教师、学生代表献词《七秩之光 淬火成钢》，表达师生对祖国和学校的热爱之情，以及“把一切献给党”的坚定信念。（郝孟佳、杨飞、实习生曲家谊）

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