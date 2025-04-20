人民网北京4月20 日电 （记者李依环）据北京景山学校消息，近日，中国国家跳水队原运动员、奥运冠军郭晶晶来到北京景山学校，与学生进行交流互动，并受聘为该校体育校长。

郭晶晶受聘为“北京景山学校体育校长”。校方供图

据悉，郭晶晶特别关注学校体育育人成果，首先走进游泳馆观看金奥游泳队训练，与小、初、高游泳队队员深入交流，并激励队员们努力训练取得更好的成绩。她鼓励同学们：“无论何时，最大的压力来源于自己，战胜自己你们就能取得成功。”

郭晶晶与北京景山学校金奥游泳队队员交流。校方供图

此外，在体育馆观看金奥排球队训练时，郭晶晶在写有队训“责任、团队、攀峰”的排球签名，并与队员们进行交流。她激励队员们：“人生要有一个目标，才会收获一次飞跃。”

公开信息显示，郭晶晶出生于1981年10月，参加过四届奥运会，收获4枚奥运金牌，被誉为“跳水女王”。2024年7月，郭晶晶以跳水裁判的身份参加2024年巴黎奥运会。

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