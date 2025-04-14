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清华大学拟建4个新书院

2025年04月14日15:45 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月14日电 近日，清华大学教学委员会2025年第一次全体会议召开。会上透露，该校将拟建AI+、国际化STEAM、能源方向、未来工程方向等四个新书院。

清华大学校长李路明表示，此举旨在融合相关学科优势，以问题牵引激发交叉创新，进一步探索完善清华特色中国书院制的人才培养模式和教学理念、教学方法改革优化，为拔尖创新人才自主培养营造良好的育人生态。

据介绍，AI+书院集中学校在人工智能领域所具有的显著学科优势，旨在以最AI的方式培养最具创新能力的AI人才，以AI核心科学素养为基座，促进AI与各学科深度交叉融合，聚合学科前沿与产业中坚力量，为AI时代原住民构筑丰饶的成长生态。

国际化STEAM书院将同时面向国际和国内招收本科学生，以国际化、创意工程思维和小班场景化为教学特色，在宽口径的理工（STEM）人才培养中，融入艺术、创意（A，Art）要素。学生可在融合设计科学、土木工程、机械工程、信息科学技术的课程体系中选择最适合自己的培养路径，并获得交叉工程或相关专业的工学学士学位。

能源方向书院将充分发挥学校在能源领域的多学科优势，致力于培养兼具深厚家国情怀与宽广国际视野，拥有数理智宽口径工科基础、物质科学思维能力和战略预判眼光的智慧能源创新引领者，将持续推动学生从基础研究到场景应用的全创新链沉浸体验，助力中国能源战略转型与竞争力提升。

未来工程方向书院以培养“未来工程引领者”为目标，以“AI驱动的工程+管理”为特色，突破传统专业边界，为工程设施可持续与智能化培养国家重大工程的组织者、工程技术瓶颈的突破者、城乡流域治理的领导者和推动行业变革的创业者。学生可自主选择感兴趣的工程前沿主题学习，并以交叉工程、电子信息科学与技术、工程管理等7个专业之一毕业和深造。

清华大学人工智能学院院长、图灵奖获得者、中国科学院院士姚期智认为，四个新书院的共通之处，是把传统工程学科与现代信息技术最新发展深度融合，既坚持宽厚基础，又坚持问题导向。AI领域变化非常快，在AI+X这样的工程跟理论结合的方向，一定要与时俱进，不断检视是否为学生提供了最好的培养模式。清华有二三十个值得做的“X”方向，建议进一步凝聚全校力量，营造良好育人环境，给予学生充分选择，让每个领域的学生都有机会接触到最前沿的问题，得到最优秀的学者的栽培。（孙竞、实习生曲家谊）

(责编：李昉、熊旭)

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