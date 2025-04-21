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“美丽中国·青春行动”2025年绿桥、绿色长征启动

2025年04月21日17:34 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月21日电 （记者孙竞）20日，由共青团中央社会联络部、生态环境部宣传教育中心、国家林业和草原局宣传中心、共青团北京市委员会、北京林业大学共同主办的“美丽中国·青春行动”2025年绿桥、绿色长征活动在京启动。

1997年，怀着“为祖国母亲撒播点点生命绿，替华夏大地架起座座爱心桥”的美好愿望，北林学子发起首届首都大学生绿桥活动，成为首都大学生绿色环保活动的重要品牌。2007年，北京林业大学联合全国50余所高校共同发起全国青年绿色长征活动。

据介绍，今年的青年绿色长征科考实践活动将聚焦“三区四带”青少年生态环保机制建设，围绕“山水林田湖草沙”七大主题，组织全国大学生开展山地资源调研、水土资源保护、林地生态科考等生态环保实践与绿色低碳转型、碳达峰碳中和等科技攻关研究。

活动现场启动了第二届青年绿色科技创新大赛。大赛以“培育发展绿色生产力，全面推进美丽中国建设”为主题，打造“1+5+1”办赛模式，围绕乡村振兴与绿色生态链、节约粮食与大健康等方面，调动青年参与绿色科技创新积极性，提高青年在绿色科技领域实践探究和创新创造能力。

首都“绿色咨询”助力乡村振兴行动同期启动。行动将组织首都高校与乡村开展绿色咨询服务项目结对，招募青年教师、学生组建服务团队为首都乡村提供涵盖林木培育、病虫害防治、水土保持、园林设计等多领域的绿色科技咨询服务和生态文明宣教服务，推动乡村技术升级，增强乡村居民的环保意识与生态文明理念。

记者了解到，以绿桥、绿色长征活动合作开展为契机，北京林业大学将与朝阳文旅集团深化交流，校企合作，启动共建“温榆河公园”生态文明教室，打造面向北京、辐射全国的“自然教育新样板”，为全国青年搭建更多绿色科技创新实践平台，共同推进更多生态文明实践案例落地实施。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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