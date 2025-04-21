人民网北京4月21日电 20日，中国传媒沙龙（第五期）“跟着微短剧来学法”暨创作计划评价与创作基地揭牌仪式在西安举行。30余名法学与传媒领域专家齐聚西北政法大学，共同见证全国首个法治微短剧产学研平台的诞生。

会议现场。学校供图

西北政法大学党委副书记、校长范九利表示，此次“跟着微短剧来学法”创作计划评价与创作基地的成立，将构建起集法律知识、传播规律与创意实践于一体的法治微短剧创新平台，产出更多优质作品，让法律知识以更加生动、易懂的方式走进千家万户，让法治理念润物无声地浸入人心。

第十四届全国人大常委会委员、中国社会科学院学部委员孙宪忠表示，微短剧能够以“小切口、快节奏、接地气”的叙事方式将民事领域的普法需求转化为生动案例，让公众在美好的情感体验中完成法治精神的启蒙和持续培育。

中国新闻出版研究院副院长崔海教提出，要构建普法新范式的“四维升级”路径，包括依托算法推荐精准覆盖城乡用户群体，形成长效普法良性循环；打破法条复读机模式，通过一案一策打造沉浸式普法场景；精准识别不同群体的法律知识盲区，构建沉浸式互动式学法场景；构建“法治+文艺+科技”生态，让普法内容精准触达、深度参与。

活动上，还揭牌成立了“计算传播与数字社会治理陕西省高等学校重点实验室”、西北政法大学数字社会治理研究院。据介绍，该实验室及研究院将持续整合学校内外法学、新闻传播学与计算机科学资源，探索AI剧本生成、虚拟庭审场景等技术应用，为普法宣传提供技术支撑。

此外，与会专家围绕“让法治微短剧更好发挥普法效能”“用好微短剧，让普法既有温度又有深度”“技术与创意如何赋能‘跟着微短剧去学法’”“主流媒体如何赋能‘跟着微短剧去学法’”等议题展开了4场圆桌对话，共谋普法效能提升新路径。

据悉，国家广播电视总局“跟着微短剧来学法”创作计划于2024年8月启动，由国家广电总局联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部等司法机关共同发起，旨在通过微短剧形式普及法律知识、提升全民法治素养。（郝孟佳、实习生曹子味）

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