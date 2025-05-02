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2025年全国教育科研工作会议在京召开

2025年05月02日10:59 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月2日电 （记者孙竞）4月29日至30日，以“强化教育强国战略研究，深化中国教育学建设”为主题的2025年全国教育科研工作会议在北京召开。会上，中国教育科学研究院“新时代教育思想研究中心”正式宣布成立。

会议围绕全国教育科研工作交流经验、分析形势、凝聚共识，开展“新时代教育思想”“高等教育战略”“国家科研基金联合机制创新”等主题研讨；开展国家社会科学基金教育学重大重点项目、中国教育学建设系列项目进展情况交流讨论等。

会议指出，要进一步准确把握教育环境的深刻变化，增强以高水平教育科研支撑教育强国建设的紧迫感使命感，强化战略思维，在推进教育强国建设中深化中国教育学研究。

会议聚焦“基础教育战略”“区域和学校教育实践创新”“职业教育战略”“高等教育战略研究引导与管理”“中国教育学建设系列重点项目推进”“国家重点研发计划、国家自然科学基金、全国教育科学规划联合机制创新”“国家社科基金教育学重大重点项目推进”七大主题进行了分组研讨。

浙江大学党委书记任少波、山东大学党委书记任友群、北京市教育委员会主任李奕、福耀科技大学校长王树国、清华大学国家哲学社会科学一级教授谢维和、上海交通大学校务委员会专职副主任顾锋等在会上发言。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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