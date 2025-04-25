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华中科技大学与华中师大一附中共建“数字人项目”

2025年04月25日13:36 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月25日电 近日，华中科技大学与华中师范大学第一附属中学（下称“华中师大一附中”）联合发布“数字人项目”，通过人工智能技术赋能教育创新，探索新时代拔尖创新人才培养新模式。

发布会现场。华中科技大学供图

发布会现场。华中科技大学供图

发布会上，AI数字人“华小一”正式亮相，其原型由华中师大一附中校友设计，依托华中科技大学设计学院的多模态数据采集与深度学习算法，不仅支持实时语音对话、个性化答疑，还可通过情绪识别为学生提供心理疏导，动态生成定制化学习方案等。

华中科技大学副校长湛毅青表示，“数字人项目”为中小学AI教育提供了可复制的“双高衔接”经验，推动了高等教育资源向基础教育的有效下沉。这种贯通式培养模式，不仅缩短了人才培养链条，更为基础教育与高等教育的有机衔接提供了新思路。

“培养未来世界的引领者，需要将未来‘建’在学校。”华中师大一附中校长徐惠表示，近年来，学校建设3D打印、AI机器人等前沿实验室，邀请50余位院士进校讲学，推动学科竞赛与科研实践深度融合。“数字人”的加入，进一步丰富了“未来校园”的智慧内涵，为培养面向未来的创新型人才注入新动能。

据介绍，近年来，华中师大一附中持续深化与高校、企业协同合作，并与多所高校联合开发9门大中衔接课程，形成“课程共建、师资共培、平台共享”的一体化培养体系。（李依环、黄桢、实习生曲家谊）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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