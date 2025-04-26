人民网北京4月26日电 （记者李依环）25日，“为党育人 为国育才”第七届北京市大中小幼教师讲述育人故事活动暨首届副中心讲述运河畔的育人故事活动启动仪式在北京市第二中学通州校区举办，主题为“大力弘扬教育家精神，加快建设教育强国首善之区”。

活动现场。冉旭摄

活动上，北京市通州区张家湾镇中心幼儿园园长张志强，通州区小学“思政一体化”建设工作主理人刘雪，通州区潞河中学思政教师蒋真铮，北京物资学院马克思主义学院教师宋平明，中国人民大学通州校区党委书记、学校信息技术中心主任王甫银，潞河中学附属学校次渠家园校区校长商学芳等六位讲述人分享了一线教书育人的故事。

北京市委教育工委相关负责人介绍，本届大中小幼教师讲述育人故事活动在讲述内容方面，更加注重五育融合，凝练实践智慧，点面结合，促进师生、亲子、家校社关系的积极互动和共同成长，彰显“大思政课”的独特魅力。同时，也更加注重将启动讲述活动和实践指导结合起来，将专题讲述和综合展示结合起来，将教师讲述育人故事和学生讲述成长故事合起来，将学校教育和家庭教育、社会教育结合起来，切实提升教师的政治素质和专业素养，建设好育人共同体。

北京市学校德育研究会副会长申敬红解读本届大中小幼教师讲述育人故事活动方案。她介绍，本届活动聚焦铸魂育人、立德树人等重点目标，注重更广泛、更深入、更全面，形成区区讲、段段讲、校校讲的生动局面。

据悉，作为首都教育的一项重要品牌活动，北京市大中小幼教师讲述育人故事活动自2019年启动以来，数百所大中小学及幼儿园竞相参与，近万余名教师深情讲述，生动展示了新时代首都教师良好精神风貌。

(责编：郝孟佳、熊旭)