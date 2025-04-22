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职校生：毕业后，这样成为“能工巧匠”……

2025年04月22日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：职校生：毕业后，这样成为“能工巧匠”……

“金三银四”春招季来了。大批年轻人在职业赛道上蓄势待发——他们即将从职业院校走向职场，手握一技之长，在智能制造、非遗传承、电商物流等领域大显身手，一步步成长为“能工巧匠”“大国工匠”……

近年来，国家对职业教育高度重视，一系列利好政策频出，职教生的职业前景正被重新定义。面对就业市场，他们最关心的问题有哪些？记者通过光明日报官方微博征集学子提问，并邀请相关领域专家学者答疑释惑。

尽快补齐能力短板的五个建议

学生提问：我学的是数控技术专业，但在实习中发现，自己所学技术远远达不到企业的要求。我该如何尽快补上这一短板？

浙江师范大学现代职业教育研究院院长唐林伟：在新一轮科技变革影响下，如今的行业技术更新迭代速度很快。学生刚开始面对真实工作场景时，有此感受很正常。学校教育更多是职业准备教育，而实习和入职前的企业培训则为学生提供了从学校到职场的“桥梁”，学生要抓住实习、培训机会，认真学习企业先进技术，不断提升专业技能。

话说回来，能认识到这种差距，本身也是一种成长进阶，就像游戏角色突然发现了新地图，虽然暂时打不过“高级怪”，但只要努力，升级之路就在眼前。

这里给有同样困惑的职校学生支几招。

第一，把学校当作“根据地”。尽管技术落后于企业，但学校教授的理论知识可以为新技术学习提供“作战地图”，有助于大家系统思考实践难题，据此优化行动策略。在实习实训中遇到问题时，有必要翻翻书本寻找理论支撑，或者找学校老师提供思路启发及技术指导。随时与学校老师交流，还能为学校课程更新及时提供反馈信息，为母校的人才培养贡献力量。

第二，把企业“师父”当作“向导”。企业“师父”实践经验丰富，积累了很多书本上没有的职场经验，对行业发展有较强敏感性。大家不仅要虚心向他们学习“独门绝技”，积极参与项目实践，还应把“师父”当作引领职业生涯发展的“向导”，让未来之路走得更远更顺。

第三，把AI当作“私人助教”。设备报错代码看不懂？立刻拍照上传，请AI帮你翻译报警代码，再给出3个常见处理步骤。不敢碰工厂的精密焊机？用AI搭建数字孪生车间，它会根据真实参数模拟焊接效果，错了就“时光倒流”重新来过……大家应不断提升与AI合作开展工作的能力，它将成为你最好的“私人助教”。

第四，把线上资源当作“随身外挂”。如今，你能想到的任何一种知识或技术，几乎都可以在网上找到优质教学资源。国家职业教育智慧教育平台有上万门在线精品课程，其他网络平台也为大家学习各种技能提供了便捷的学习资源。大家需用好这些免费的“随身外挂”，成为一名高效的终身学习者。

第五，把同事变成“队友”。职场不是单机游戏，组队打怪效率更高。要向技术高手多请教学习，更要打造学习共同体，建立实习生虚拟学习平台，在分享中学习，在反思中提高，持之以恒方能成为岗位需要的“技术能手”。

越来越多岗位认“能力”而非“学历”

学生提问：学长们说，我们干技术的都有职业“天花板”，发展后劲不足。真是这样吗？怎样才能解决这一问题？

华东师范大学教育学部副主任匡瑛：技术工种是否存在“天花板”，关键在于如何看待职业发展路径。过去，技能岗位的成长空间确实有限，许多职校毕业生进入工厂或企业后，往往停留在一线操作层面，上升通道不够通畅。然而，随着国家大力发展现代职业教育，技术人才的成长路径正被重新定义，技能型人才上升空间也在不断拓展。

从政策层面来看，职业教育体系正向纵深发展，高技能人才职业成长路径愈发清晰。近年来，我国推动“职教高考”“新八级工”制度等改革，职教毕业生不仅可以通过职教本科等方式继续深造，还可以通过职业技能等级认证、技师评定等方式实现职业晋级。许多行业已经打破了学历“天花板”，越来越多的岗位认“能力”而非“学历”。

从产业发展趋势来看，技术岗位正在向智能化、复合型方向升级。传统的“手艺活”正在与人工智能、数字化深度融合。以制造业为例，过去一名普通钳工只能在钳工的进阶路上发展，但如今，掌握数控编程、工业机器人调试、智能制造技术的技工，已能向工程师、设备管理、工艺优化等岗位迈进。

从个体发展角度来看，技术岗位的成长关键在于持续学习和能力拓展。职业发展不是静态的，技能工人如果满足于基础操作，确实会面临发展瓶颈。但如果能在技术深度、管理能力、行业前沿等方面不断提升，在岗位上不断成长，就能开辟更多职业可能。许多高技能人才起点并不高，但通过不断进修、考取更高级别职业证书，逐步成长为行家里手、技术骨干，甚至创立自己的工坊、工作室，成为“技能创业者”。例如，全国劳动模范高凤林，从一名普通焊工成长为航天发动机焊接专家，攻克多项核心技术，成为国家级技能大师，并带领团队培养出众多高端技术人才。因此，技能型人才成长远不止一条路径，关键在于能否不断提升自我，顺应行业发展趋势。

技术技能人才的价值正在被社会重新认知，高端技能人才的收入、社会地位正在逐步提升。据人社部统计，高级技师薪资已与工程师岗位持平，部分高技能人才年薪甚至超过本科毕业生，技能型人才薪资分配模式正在逐步向市场价值导向转变。因此，职校生完全可以根据自身兴趣和能力，选择不同发展方向——既可以向更精尖的技术领域迈进，也可以向管理、研发、培训等多元岗位延展。

“多次学习、多次就业”将成常态

学生提问：我心里总觉得职业院校毕业生“低人一等”，身边好多同学都选择参加升学考试。我是否也该像大多数人一样？

中国教育科学研究院职业教育与继续教育研究所副研究员聂伟：是就业还是升学，学生及家长应根据自身教育收益、学习成绩、家庭状况等因素进行科学研判、理性选择。就业和升学的区别主要在于：选择就业等于立即有了经济收入，学生会随之转为社会人，承担起相应的家庭责任和社会责任；选择继续升学，则有助于学生进一步提升知识水平与技术水准，持续完善自身的能力结构，向着高水平技能人才迈进。这两种选择，只要符合学生自身意愿和客观条件，都应该被尊重。

就业和升学，其实是不同层面的学习。工作，是将个人融入社会大学中学习，是对学校学习的补充和完善，是个人经验的积累和才华智慧的沉淀，在实际职业岗位中摸爬滚打，会使年轻人更接地气、更加沉稳，从而具备可持续发展的能力。升学，则能够接受更加系统、更为高阶的教育，进一步激发学生的可持续发展潜力。需要看到，也有部分职校生选择升学，是为了获取更强就业竞争力，其中不乏对“第一学历”的忧虑。其实，国家相关部门专门澄清过，并没有只认“第一学历”相关要求和说法。随着我国经济市场化程度越来越高，相关体制机制越发完善，用人单位也愈发理性，选人用人不再“唯学历”，而开始“重能力”，为广大职校毕业生就业提供了更大空间、更多可能。

今天，技能型社会、技能人才的理念逐渐被更多人接受，职普融通路径不断拓宽，“多次学习、多次就业”将成为常态。大家大可不必纠结于初次就业的学历层次高低，而应该转向自我审视：是否真的有学习需要与动力。随着职业教育体系越发完善，职业本科教育稳步发展，有进一步学习需要的学生可以随时回校回炉学习。近些年，一些本科院校毕业生进入高职院校接受技能培训，谋取更好职业，便是例证。

就业，是学生成长不可或缺的一环。当然，对每个学生来说，就业都是重要的人生十字路口。但无需从众，更无需焦虑，而是要从自身实际情况出发理性选择。随着教育强国建设加快推进，教育机会越来越多，教育资源愈发优质，人才评价愈加多样，在国家发展进程中，各类人才都会有用武之地，都会得到应有的尊重和价值体现。

毕业生启动创业要有合理“时点”

学生提问：我学的是电子商务专业，毕业后想创业，开网店搞直播。为此我要做好哪些准备，又该如何获得社会各方的帮助？

教育部创新创业教育指导委员会委员、万学教育董事长张锐：开网店搞直播是毕业生启动创业的方式之一，但如果没有创新模式，将会面对异常激烈的竞争。从职业发展阶段来看，就业是标准模式，创业则是复杂的高阶模式，难度远高于就业。作为电子商务专业毕业生，应该具备一定理论和实践基础。但是否把创业当作毕业后的第一步，还取决于自身创业综合能力水平与构建的商业模型。

大部分优秀创业者，毕业后都会先到某个行业领域的龙头企业工作，在触及行业先进技术或模式的企业环境与任务中拓宽视野、锤炼能力、发现商机并初步构建商业模式，然后组建核心团队，再正式启动创业。按照这样的轨迹踏上创业路，会在更坚实能力与资源基础上，实现更高质效的创业。

综合来看，毕业生启动创业要有合适的“时点”——应是在深度研究与把握目标行业前沿机会及关键资源后，初步构建具有创新优势的商业模式与技术方案。同时，通过足量复杂任务训练，将创业必需的多项高端能力提升至比较优秀的水平，并凝聚志同道合的核心团队成员。

因此，我建议有创业意愿的毕业生，可先争取入职某家目标行业优秀企业，通过足量高阶任务潜心修炼一段时间，完成对相关领域核心业务全面、深度的实际操作训练，掌握相关领域的商业策略与方法，构建全体系的执行方案、营销方案、多元推广方案等。此外，还应学习“数字人”与AI辅助等数字智能化工具与方法，为创业配上“助推器”。

在创业筹备阶段，学生还需召集创业初始核心团队成员分配前期筹备任务，并深度访谈至少十位同类项目的成功创业者。在制定商业计划并经过多轮研讨完善后，可选择市场基础资源与政府支持力度相对大的地区注册公司，筹集启动资金并锁定部分天使投资人。后续通过核心工作前置达到预定目标，并基于初次业绩和商业计划启动天使融资。

脚踏实地，是成功的唯一选择。青年群体思想活跃、冲劲十足，既体现在认知层面的开放思维，也表现为实践领域的主动探索。通过以上环节经风雨、见世面、长才干、壮筋骨，一步一个脚印往前走，才能在拼搏青春中成就事业华章。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、李依环)

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