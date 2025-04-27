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清华大学成立人工智能医院

2025年04月27日09:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月27日电 （记者李昉）26日，清华大学举行人工智能医院成立仪式。学术临床中心（Academic Clinical Program, ACP）启动仪式同期举行。

清华大学校长李路明指出，学校高度重视医学学科建设，充分发挥学校在人工智能领域的基础技术研究优势，已经在人工智能与医学交叉领域取得了一批高水平创新成果，成立人工智能医院是学校发挥理工科优势赋能医学发展的新举措。希望清华医学院发挥学校综合性学科优势和医学学科牵引作用，瞄准世界前沿领域和国家战略需要，推动医学发展进步。

据了解，清华大学人工智能医院建设将分阶段进行，初期将在学校AI全面布局和多学科医工交叉的基础上建设AI医院系统，以全科医学科和眼科、放射诊断科、呼吸科等专科为试点。未来将构建“AI+医疗+教育+科研”生态闭环，促进优质医疗资源的高效扩容与均衡布局，让更多人享有可负担、可持续的高质量医疗服务。

清华大学副教务长、医学院院长黄天荫表示，人工智能医院将从设计底层融入AI智能体功能，协助医生精准决策，提高医疗服务效率和患者满意度，降低医院运营成本，推动解决基层全科医生短缺问题。

清华大学智能产业研究院院长张亚勤介绍，2024年11月，清华团队研发的“紫荆AI医生”内测系统已经上线，基于“闭环式”医疗虚拟世界实现AI医生加速进化，为人工智能医院建设奠定了智能医疗领域智能体研究及应用基础。

此外，会上还举行了清华大学学术临床中心（Academic Clinical Program, ACP）启动仪式，依托清华多学科优势，持续拓展跨学科合作的领域，深化国际合作，为学科发展与人才培养注入新动能。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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