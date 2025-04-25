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毕业生找工作，住宿有优惠！两部门通知

2025年04月25日18:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月25日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，针对当前毕业生跨地区求职增加、出行住宿成本高等问题，近日，教育部、共青团中央联合印发《关于进一步发挥“青年驿站”作用 为跨地区求职高校毕业生提供住宿优惠便利服务的通知》（简称《通知》），推动进一步发挥“青年驿站”促就业、惠学生积极作用，更好地为高校毕业生跨地区求职提供住宿优惠及便利服务。

《通知》指出，将在国家大学生就业服务平台、团属网络新媒体平台等开设专栏，整合共享相关信息。指导高校将驿站政策纳入毕业生就业服务包，定向推送“青年驿站”最新动态，让高校毕业生充分知晓信息、用好政策。

《通知》要求，各地教育行政部门和团委要密切协作，加强校企地协同联动，积极探索为入住“青年驿站”的求职高校毕业生提供岗位推荐、供需对接、政策解读，有条件的地方可提供简历AI人工智能问诊、面试技巧培训、线上职业规划、求职经验交流分享等就业服务。

《通知》要求，各地团委要积极协调当地政府及有关部门，多渠道筹措房源，优先覆盖高校毕业生集聚区域。鼓励各地“青年驿站”因地制宜进一步完善硬件设施，简化申请流程，降低入住成本，优化便利服务，切实降低高校毕业生求职成本，提升入住体验。加强安全管理，制定并严格实施准入标准和退出机制。

据共青团中央初步统计，“青年驿站”作为旨在解决青年求职就业住房需求而开展的公益服务项目，目前已覆盖全国200个城市，规模达2600余家，符合条件的青年可申请享受不少于3天的免费住宿。跨地区求职高校毕业生可在国家大学生就业服务平台、团属网络新媒体平台等查询“青年驿站”申请渠道及相关政策信息。

(责编：李依环、熊旭)

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