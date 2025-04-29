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教育部：对部分国外院校学历学位认证加强认证审查

2025年04月29日20:12 | 来源：人民网-教育频道
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截图来源：教育部留学服务中心

截图来源：教育部留学服务中心

人民网北京4月29日电 （记者李依环）日前，教育部留学服务中心发布《关于对部分国外院校学历学位认证加强认证审查的公告（七）》（下称《公告》），对多所认证数据出现显著异常的国外院校（项目）的相关认证申请启动加强审查程序。

教育部留学服务中心表示，为维护留学人员合法权益，维持留学市场正常秩序，中心持续关注认证数据及相关举报情况。近期，下列院校认证数据出现显著异常，相关举报频繁，根据《国（境）外学历学位认证办法》第二十八条，中心决定从即日起对下列两所院校的相关认证申请启动加强审查程序。

一是法国巴黎东部高等教育集团（GESCEP: GROUPE D"ENSEIGN SUP EST PARISIEN，又名Groupe HEMA）。需要注意的是，其证书由教育集团颁发，就读院校包括ISEAM/ISEADD学院（Société KLM - ISEAM/ISEADD）、ESM-A/EMA-Vendée管理学院 （ESM-A/EMA-Vendée）和巴黎美国学院（The American Graduate School in Paris）等。二是法国欧洲管理学院（EBS Paris: European Business School）。

教育部留学服务中心指出，加强审查期间，上述院校相关认证申请的处理期限将相应延长，原则上自提交认证申请之日（含）起不少于60个工作日，建议涉及院校的文凭持有人与就读院校保持联系，了解相关情况。

同时，教育部留学服务中心建议广大留学人员密切关注加强审查系列公告，审慎选择公告涉及院校（项目）。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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