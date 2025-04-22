李依环、孙竞、实习生曹子味

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请学会系统院士、科学家、高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

“建设高质量教育体系，办好人民满意的教育，根本在于深化教育综合改革。统筹推进教育、科技、人才一体发展是深化教育综合改革的有力举措。”中国高等教育学会第八届理事会第十次会议举办期间，中国高等教育学会副会长、吉林大学原党委书记姜治莹接受人民网专访时谈到。

姜治莹表示，要以“三个坚持”全面推进教育、科技、人才“三位一体”协同发展，推动教育强国建设行稳致远。一是要坚持正确方向，立足民族复兴的发展大局谋改革；二是要坚持系统思维，立足强国建设的战略全局抓改革；三是要坚持目标导向，立足规划纲要的总体布局促改革。

深化教育综合改革，要着眼教育的根本问题

“深化教育综合改革是培养担当民族复兴大任的时代新人、确保党的事业后继有人的战略之举。”姜治莹表示。

他认为，深化教育综合改革，需要着眼“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，锚定“为党育人、为国育才”的初心使命，坚持“三全育人”“五育并举”，持续推进“时代新人铸魂工程”，不断完善落实立德树人根本任务、促进学生全面发展的体制机制，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴大任的时代新人。

深化教育综合改革，要坚持系统思维

深化教育综合改革是一体推进教育强国、科技强国、人才强国建设，提高教育服务高质量发展能力水平的关键之举。姜治莹表示，党的二十届三中全会紧紧围绕推进中国式现代化作出进一步全面深化改革的总体部署，从强化教育、科技、人才一体化基础性、战略性支撑的高度，提出深化教育综合改革的重点任务，为今后的工作提供了关键着力点和根本方法论。

“深化教育综合改革，需要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，着力构建创新人才自主培养体系，全面提高人才自主培养能力和水平。要始终坚持‘四个面向’，大力开展前沿科技和重大科研联合攻关，进一步强化有组织科研，推动科技成果转化。聚焦前沿领域、新兴领域、交叉领域，加快突破关键核心技术，解决“卡脖子”技术难题，助力实现高水平科技自立自强。”姜治莹谈到。

深化教育综合改革，要把“规划图”细化为“施工图”

姜治莹谈到，《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》以“八大体系”为基本结构，突出教育、科技、人才一体布局、一体发展，推出了一系列创新举措。特别是提出要全面构建自强卓越的高等教育体系，这是扎根中国大地，坚定不移从教育大国迈向教育强国的关键一步，为建设中国特色高等教育体系指明了方向。

姜治莹认为，深化教育综合改革，需要以《规划纲要》为核心抓手，锚定2035年教育强国建设目标，聚焦重大战略任务、重大战略工程，明确建设指标、确定建设时限，凝心聚力、锐意进取，加快推进、全面实施，真正把教育综合改革的“规划图”，细化为推动发展的“施工图”，转化为强国建设的“实景图”。

(责编：郝孟佳、熊旭)