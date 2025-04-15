人民网北京4月15日电 近日，2025中国留学论坛在北京举办。论坛上，对外经济贸易大学校长赵忠秀在接受人民网记者采访时表示，国际在线课程应对标对表国际先进水准，也要体现中国特色。课程应该更丰富、更具扩展性，还能让学生学会应用技术。

“大学本科教学要提高课程含金量，减少水课。” 赵忠秀说，要设定有科学标准的课程大纲，打造经得起检验的精品课程。课程能够保证学生在线学习质量，让学生自主拓展学习，掌握核心课程。

赵忠秀认为，人才市场不能分割，归国留学生和国内学生之间要融合发展。对学生来说，经历多元文化冲击碰撞有利于未来发展，但要融入社会。社会也需要营造更开放的环境，激发年轻人的梦想，让他们眼中有光。

“对于专业学科建设要一分为二地看，不能盲目跟风。”赵忠秀表示，本科教育不能过于追求专业的新颖，也不能过于强调专业对口，要培养学生探索未来知识的能力，也要让学生练好基本功，在知识的恒定基础和变化的应用边缘找到恰当结合。

“教育的国际竞争本质上就是人才竞争。”赵忠秀还谈到，我们应提升国际人才在中国学习和事业发展的吸引力，让来华留学生看到未来的希望。（郝孟佳、实习生郑爽）

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