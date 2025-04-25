打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

基础教育国际交流合作管理服务平台正式上线

2025年04月25日16:20 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月25日电 2025基础外语教育改革与发展研讨会昨天在辽宁大连召开。会上，教育国际交流合作管理服务平台（China Basic Education International，简称CBEI）正式发布。

据介绍，该平台由中国教育学会国际教育分会牵头，依托北京外国语大学开发建设，外语教学与研究出版社提供技术支持。平台包含六大版块：通知公告、工作动态、经验交流、项目管理、基地创建和资源中心，可以实现基础教育国际交流合作相关的政策宣传、信息发布、项目申报、数据调研、台账管理、成果展示、经验交流等功能，将为基础教育国际交流合作开展提供全方位、规范化、多层次的信息与服务支持。

研讨会上，北京外国语大学党委书记、中国教育学会副会长王定华，教育部基础教育司普通高中教育处一级调研员曾阳，上海外国语大学教授、博士生导师梅德明，北京师范大学教授、博士生导师程晓堂分别作主旨报告，聚焦基础教育领域重点难点问题，为高质量基础教育体系建设提供多元化解决方案。

会议举行了多场专题论坛，近40位基础教育领域的专家、学者与教研员围绕“基础外语教材的使用与研究”“新时代背景下的阅读育人策略”“中小学英语教师能力构建与发展路径”等主题，通过专题讲座、圆桌论坛等形式，分享前沿理念与经验，共为推动教育高质量发展建言献策。

据悉，本次会议由北京外国语大学、辽宁省教育厅、大连市教育局主办，中国教育学会、全国基础外语教育研究培训中心、中国外语教材研究中心提供学术支持，外语教学与研究出版社、大连教育学院等部门承办。（孙竞、实习生郑爽）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部