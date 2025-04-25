人民网北京4月25日电 2025基础外语教育改革与发展研讨会昨天在辽宁大连召开。会上，教育国际交流合作管理服务平台（China Basic Education International，简称CBEI）正式发布。

据介绍，该平台由中国教育学会国际教育分会牵头，依托北京外国语大学开发建设，外语教学与研究出版社提供技术支持。平台包含六大版块：通知公告、工作动态、经验交流、项目管理、基地创建和资源中心，可以实现基础教育国际交流合作相关的政策宣传、信息发布、项目申报、数据调研、台账管理、成果展示、经验交流等功能，将为基础教育国际交流合作开展提供全方位、规范化、多层次的信息与服务支持。

研讨会上，北京外国语大学党委书记、中国教育学会副会长王定华，教育部基础教育司普通高中教育处一级调研员曾阳，上海外国语大学教授、博士生导师梅德明，北京师范大学教授、博士生导师程晓堂分别作主旨报告，聚焦基础教育领域重点难点问题，为高质量基础教育体系建设提供多元化解决方案。

会议举行了多场专题论坛，近40位基础教育领域的专家、学者与教研员围绕“基础外语教材的使用与研究”“新时代背景下的阅读育人策略”“中小学英语教师能力构建与发展路径”等主题，通过专题讲座、圆桌论坛等形式，分享前沿理念与经验，共为推动教育高质量发展建言献策。

据悉，本次会议由北京外国语大学、辽宁省教育厅、大连市教育局主办，中国教育学会、全国基础外语教育研究培训中心、中国外语教材研究中心提供学术支持，外语教学与研究出版社、大连教育学院等部门承办。（孙竞、实习生郑爽）

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