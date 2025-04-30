人民网天津4月30日电 “今年将继续推动加大人工智能应用在教育领域的占比，让其灵活参与进教育的各个环节中来，联合多家企业开发学科教学智能设计平台，计划三年时间建成全国领先的人工智能教育示范区。 ”第85届中国教育装备展示会期间，上海市徐汇区教育局副局长周刚接受人民网专访时谈到。

周刚介绍，徐汇区作为上海市首个人工智能发展聚集区，政策体系完善，辖区内多所知名高校的人工智能学院及高新技术企业构建了强大的产学研生态，是上海市人工智能教育试验区。近年来，重点推进人工智能教育普及与资源建设、人工智能赋能课堂提质增效、人工智能赋能育人方式变革、人工智能赋能教师专业能力提升和人工智能赋能教育治理和决策等五项重点任务。

“徐汇区始终致力于推动教育数字化与教学实践的深度融合，近年来引入的希沃教学大模型及课堂智能反馈系统，已成为破解传统教学痛点、赋能教师专业成长的标志性案例。教师备课效率提升了50%，课件生成时间缩短了30%，AI课堂分析系统量化教师提问开放度等12项教学指标教研实证数据使用率达75%，实现了从‘经验驱动’迈向‘数智化驱动’的跨越。”周刚表示。

对于如何保障教育装备"用得好"而非"摆样子"，周刚分享了徐汇区的相关举措：一是计划3年内在骨干教师队伍中培养不低于50%的高水平种子教师。主要学科各培养10名人工智能学科教学理论研究和创新应用研究人员，各开展1-2个提升学科教师基于人工智能的研究力、应用力和整合力的融合课题；二是针对全区近三年入职的2000多名年轻教师开展为期近两个月的通识培训，以提升人工智能赋能教育教学的能力；三是定期整理和印制AI融合教学的相关学习材料，包括专家讲座、交流记录、前沿资讯、外出考察报告、主题研修成果等，确保教师们能够随时查阅和学习。

“当前，课程标准的理解与把握、新教材的使用与整合、教学方法与手段的创新、学生差异性（包括心理健康）的关注与应对、评价与反馈机制的完善等都是教育教学工作的难点，要培养面向未来人工智能环境下的学生，更需要人工智能参与到教育各个环节中。”周刚表示，也希望能够培养出一批具有较高人工智能素养和教学能力的“人工智能+学科”复合型种子教师，为徐汇区的人工智能教育实验区建设提供有力的人才支持。（李依环、实习生李若涵）

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